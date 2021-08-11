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傳財長葉倫擬訪中國 川普時代加徵關稅案會取消否

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部長葉倫傳正考慮未來幾個月內訪中國。（美聯社）
美國財政部長葉倫傳正考慮未來幾個月內訪中國。（美聯社）

知情人士透露，美國財政部長葉倫（Janet Yellen）正考慮未來幾個月內前往中國，將是她接任財長後首度出訪中國，此時正值拜登政府廣泛評估對中國的政策和前總統川普所加徵的關稅。

知情人士表示，美國財政部對葉倫可能出訪中國的相關討論仍處於早期階段，尚未做出任何決定，因為考量到新冠Delta變種病毒引發的旅行風險。如果此行成真，葉倫可能會見中國副總理劉鶴，而且將成為拜登政府中，訪問中國的最高級別官員。

其中一位知情人士表示，葉倫這趟可能出訪中國的行程，目標包括討論兩國之間的共同點，例如因應氣候變遷的行動，以及貿易等更艱難的議題。

財政部發言人亞當斯（Lily Adams）在回應置評請求時表示：「葉倫部長沒有計畫在今年秋季前往中國。」

葉倫若出訪中國，將代表拜登政府上台後，美中兩國官員首次舉行面對面經濟協商，此前，美國國務院高層官員曾與中國官員舉行兩次會議，包括3月在阿拉斯加舉行的外長會談，很快就演變成對人權、貿易和國際同盟的爭吵和指責，另一場則是美國副國務卿上個月訪問天津，中國官員要求美國停止批評中國的政治制度並取消所有制裁和關稅措施。

美國總統拜登迄今展現對中國的強硬立場，不過，拜登政府仍在努力完成美國對中政策的廣泛評估。官員們保留川普政府時代所實施的關稅，然而，葉倫曾對這些關稅措施的有效性表達懷疑。

超過30個美國貿易組織上周呼籲拜登政府恢復與中國的談判並取消關稅，理由是關稅正在傷害美國經濟。在致葉倫和貿易代表戴琪的信函中，這些組織敦促美國政府重啟與大陸的談判，以確保北京履行其2020年第一階段貿易協議下的承諾，並在今年底前增加採購美國商品。

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