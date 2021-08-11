家樂福傳賣 通路大洗牌

法商家樂福傳出有意出售台灣業務，路透報導全案已委託摩根士丹利處理，估價逾500億元，但台灣家樂福11日表示，對內了解並無出售相關消息，或者具體行動。（路透）

台灣 疫後零售產業版圖恐將大洗牌。法商家樂福日前傳出有意出售台灣業務，雖然當時家樂福否認，但11日外電再度報導，法方已經啟動出售計畫，並委託摩根士丹利處理，估價逾500億元；另一方面，加上持股大潤發65%法國歐尚（Auchan）集團也傳有意出售，若兩項交易案成真，且由國內零售通路業者吃下，都將直接擁有主導權，足以撼動市場生態。

對於家樂福法國總部計畫出售台灣公司的傳聞，台灣家樂福11日依舊否認，並表示，對內了解並無任何出售相關消息，或者具體行動，目前疫情 期間皆以防疫工作第一優先，但也會持續了解消息來源。

業內人士則認為，家樂福在台灣發展的腳步穩健，去年才剛以32億併購頂好和Jasons超市，目前在台灣店數規模約200家，營運表現不錯，但若母公司在財務上或是策略上有資金需求，追求賣在高點，其實也是相當合理的選擇。畢竟前幾年家樂福都已經選擇退出中國 市場，外商對台灣市場並非不能割捨，既然家樂福如此，近幾年在台灣量販市場中聲量相對較小的大潤發更是如此。

外界更關注若兩大量販果真出售，由誰來接手？先前被點名有意買下家樂福的業者包含特力、富邦媒、全家、全聯等，大都已經否認，但日前遠百股東會上，董事長徐旭東透露，有不少不賺錢的零售業很辛苦，找上遠東探詢併購，他雖然不願點名是哪些業者，卻也留下不少想像空間。

此外，持股家樂福40%的統一集團，11日也不評論傳聞中的內容，但也被認為最可能吃下法方手中股權，成為直接經營者，未來持續扮演舉足輕重的角色。

業內人士指出，由於遠東與統一，甚至是兩大量販傳要出售都被點名的超市龍頭全聯，在台灣零售通路上都有不容忽視的地位，且不管是家樂福或是大潤發，法方要出售的持股都是超過50%，一旦台灣零售通路接下，直接可以取得主導權，對於台灣零售市場將是一場大地震。