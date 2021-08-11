我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍楚即將繼任 兩周內提名紐約副州長 延續葛謨部分政策

一洲焦點／爭議州長葛謨眾叛親離、中共連判2加拿大人

家樂福傳賣 通路大洗牌

記者林海／台北報導
法商家樂福傳出有意出售台灣業務，路透報導全案已委託摩根士丹利處理，估價逾500億元，但台灣家樂福11日表示，對內了解並無出售相關消息，或者具體行動。（路透）
法商家樂福傳出有意出售台灣業務，路透報導全案已委託摩根士丹利處理，估價逾500億元，但台灣家樂福11日表示，對內了解並無出售相關消息，或者具體行動。（路透）

台灣疫後零售產業版圖恐將大洗牌。法商家樂福日前傳出有意出售台灣業務，雖然當時家樂福否認，但11日外電再度報導，法方已經啟動出售計畫，並委託摩根士丹利處理，估價逾500億元；另一方面，加上持股大潤發65%法國歐尚（Auchan）集團也傳有意出售，若兩項交易案成真，且由國內零售通路業者吃下，都將直接擁有主導權，足以撼動市場生態。

對於家樂福法國總部計畫出售台灣公司的傳聞，台灣家樂福11日依舊否認，並表示，對內了解並無任何出售相關消息，或者具體行動，目前疫情期間皆以防疫工作第一優先，但也會持續了解消息來源。

業內人士則認為，家樂福在台灣發展的腳步穩健，去年才剛以32億併購頂好和Jasons超市，目前在台灣店數規模約200家，營運表現不錯，但若母公司在財務上或是策略上有資金需求，追求賣在高點，其實也是相當合理的選擇。畢竟前幾年家樂福都已經選擇退出中國市場，外商對台灣市場並非不能割捨，既然家樂福如此，近幾年在台灣量販市場中聲量相對較小的大潤發更是如此。

外界更關注若兩大量販果真出售，由誰來接手？先前被點名有意買下家樂福的業者包含特力、富邦媒、全家、全聯等，大都已經否認，但日前遠百股東會上，董事長徐旭東透露，有不少不賺錢的零售業很辛苦，找上遠東探詢併購，他雖然不願點名是哪些業者，卻也留下不少想像空間。

此外，持股家樂福40%的統一集團，11日也不評論傳聞中的內容，但也被認為最可能吃下法方手中股權，成為直接經營者，未來持續扮演舉足輕重的角色。

業內人士指出，由於遠東與統一，甚至是兩大量販傳要出售都被點名的超市龍頭全聯，在台灣零售通路上都有不容忽視的地位，且不管是家樂福或是大潤發，法方要出售的持股都是超過50%，一旦台灣零售通路接下，直接可以取得主導權，對於台灣零售市場將是一場大地震。

台灣 疫情 中國

上一則

通膨報告溫和 股指再創新高

延伸閱讀

來美打疫苗 北市8例返台確診

來美打疫苗 北市8例返台確診
英對法國入境者續管制 法抨擊：歧視性防疫 非常過分

英對法國入境者續管制 法抨擊：歧視性防疫 非常過分

黃明端 將接任蘇寧易購董座

黃明端 將接任蘇寧易購董座

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

海地總統遇刺 2美籍刺客背景曝光 1人曾任西恩潘保鑣

熱門新聞

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

2021-08-10 14:08
Delta變種病毒可短期抑制通膨，但長期卻會大幅推升。(路透)

通貨膨脹已起 變種病毒雪上加霜

2021-08-08 02:00
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
英特爾傳將率先採用台積電最先進製程，成為全球第一個採用3奈米製程客戶，宣告英特爾肯定台積電在3奈米製程技術優先三星，並拉大領先地位。本報資料照片

台積3奈米 英特爾搶頭香

2021-08-09 17:39
美國本周將公布7月消費者物價指數（CPI），C對於聯準會（Fed）的樂觀看法將是一大考驗。（路透）

本周美國將公布7月CPI 對Fed是一大考驗

2021-08-08 07:43
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

2021-08-05 14:43

超人氣

更多 >
羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情

羅志祥第二？歌手遭9年女友爆料約砲、欺騙感情
王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家

王菲前夫竇唯現況潦倒？二女兒上選秀自曝要掙錢養家
中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境

中國報復孟晚舟案 加國商人史佩弗被判11年 驅逐出境
吳亦凡最重恐判死 選妃趴再被爆「逼唱freestyle」

吳亦凡最重恐判死 選妃趴再被爆「逼唱freestyle」
洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛

洛杉磯華人不願接種 準備舉家搬到丹佛