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美國7月CPI漲幅降溫 但通貨膨脹壓力仍處高檔

中央社華盛頓11日綜合外電報導

美國勞工部今天公布，7月消費者物價指數（CPI）較前月上漲0.5%，由6月漲幅0.9%降溫，並符合分析師預期。不過與去年同期相較，美國7月CPI漲幅仍高達5.4%。

法新社報導，能源價格依舊是美國通貨膨脹主要來源，7月價格比6月上漲1.6%。去除波動的食物和能源價格後，美國7月核心CPI經季節調整後較前月上升0.3%，同樣由6月的0.9%漲幅下降，並低於路透社調查的經濟學家預估均值上漲0.4%。

與去年同期相較，美國核心CPI漲幅也由6月的4.5% 下降至7月的4.3%。隨著時序離去年春天物價疲軟時期越來越遠，美國CPI年增幅受到相關低基期效應的影響也越來越小。

由於美國經濟迅速復甦，導致一些主要產業的供應鏈和市場需求失衡。美國聯邦準備理事會（Fed）採取的低利率政策，加上美國政府祭出近6兆美元的紓困方案，刺激需求上升，造成物價面臨上漲壓力。

聯準會持續密切關注美國物價上漲壓力，以評估何時開始減少龐大的債券持有部位，以及該多快將利率從接近0%的水準調升。

聯準會偏好的美國通膨指標——核心個人消費支出價格指數，6月數據大漲3.5%，創下1991年12月以來最大增幅，使得有些央行官員日益擔憂美國面臨的通膨壓力。

美國 指數 利率

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