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比特幣強勢回歸 分析師喊出10萬元目標價

季晶晶
比特幣最近強勢反彈，分析師又喊出10萬美元目標價。（路透）
比特幣最近強勢反彈，分析師又喊出10萬美元目標價。（路透）

編譯季晶晶／綜合外電全球最大加密貨幣比特幣（Bitcoin）正捲土重來，已經從近期低點大漲超過50％，紐約周二下午報45,781美元，強勁漲勢重振投資人的動物本能：開始憧憬比特幣上漲到10萬美元。關於大量負面新聞恐讓比特幣下探20,000美元的預言，已經是過去式。現在流行的預測是，比特幣可能大步向前再創新高，並且狂漲不歇。比特幣已連續四周上漲，月線可望連二紅。總體而言，它創下2月以來最快的21日漲勢，上次有此佳績時，正邁向寫下連串新高紀錄的途中。加密貨幣基金公司CoinShares策略長Meltem Demirors受訪說：「比特幣強勢回歸。儘管有新的監管，但許多投資人視為正面消息和催化劑，因為這消除了很多困惑，或是部分的不確定性。我認為，加密貨幣圈不再是金融界的一個神秘角落」。比特幣正對抗外界對其破壞環境的批評，價格不跌反升，即使全球各地主管機構承諾要實施更嚴格的監管，例如中國採取措施打擊加密貨幣挖礦。在美國，決策者以新方式關注數位資產，美國證券交易委員會主席Gary Gensler上周形容此一領域是「狂野西部」。他表示，在制定監管框架時，不會為了保護投資人而妥協。策略師暫時拋開憂慮，對此波飆漲提出目標價。彭博分析師師提出，如果跟隨以太幣的漲幅，比特幣能飆到10萬美元。Fundstrat Global Advisors的分析師Tom Lee也喊10萬美元；他說比特幣最近跨過200日線，將強勁反彈。。

比特幣 貨幣 投資

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