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莫德納疫苗股創紀錄漲勢乏力 可能再跌39%

編譯季晶晶／綜合外電
新冠疫苗頂級製造商莫德納的股價周二重挫，摔下近期的創紀錄價位。(歐新社)
新冠疫苗頂級製造商莫德納的股價周二重挫，摔下近期的創紀錄價位。(歐新社)

生技股周二暴跌，頂級的新冠疫苗製造商莫德納（Moderna）和BioNTech都從摔下創紀錄價位。

科技股和醫療保健股遭到廣泛拋售，莫德納盤中波動劇烈，終場收跌5.7%到456.76美元，跌幅是3個月來最大，僅管當天稍早曾短暫突破2,000億美元市值。Moderna占近15%權重的納斯達克生技指數被拖累下跌1.6%，為逾兩周以來最大跌幅。BioNtech也重挫6.87%到416.5美元。

暴跌前，兩家公司過去一年都狂飆超過480%，迭創新高價位。BioNTech的合作夥伴輝瑞公司（Pfizer） 則在周二上漲4.81%到創新高的48.19美元，該公司有許多其他上市藥物可推動估值。

如果當局發布需要追加第3劑疫苗的新指南，可能推動這3支股票的下一波漲勢。過去兩周，3家製藥商都提高了對新冠疫苗的銷售預測，輝瑞公司估計今年生產的30億劑藥物，可創造335億美元的營收。

隨著Delta變種病毒在全球肆虐，美國病毒專家佛奇表示，免疫功能低下的人應追加注射疫苗，投資人正等待美國食品藥物管理局（FDA）制定新的指導方針，說明哪些人可能需要打第3劑。

泰國和以色列在內的少數幾個國家，已向完整接種過疫苗的特定群體提供追加注射，但根據華爾街日報，FDA預計最早要9月才會發布相關策略。高盛集團分析師Salveen Richter周五將莫德納的目標價從299美元上調到461美元，巴克萊分析師Gena Wang 也上調到華爾街較高的463美元，莫德納周一就漲破這些新目標，而其高估值在華爾街面臨著意想不到的阻力。生技股分析師通常樂觀看待他們追蹤的股票，給予莫德納的評級卻是「持有」多過「買入」，而且提供的目標價意味可能下跌大約39%。

Yee銀行策略師Will Sevush說，漲勢背後動力是科技和創新基金，不是傳統上專精醫療保健股的避險基金和投資人。根據彭博數據，投資顧問機構目前是該股最大股東，以貝萊德、先鋒集團和摩根士丹利持股最多。

雖然Sevush將莫德納的目標價設在425美元，低於目前的交易區間，但他預期2022年會開始提供第3劑疫苗，而且這家公司2021年底將受惠於流感疫苗帶來的營收。他說：「故事還沒結束。」

流感疫苗 莫德納 華爾街

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