港股底部近了？李嘉誠加速買回庫藏股

香港富豪、長和系創辦人李嘉誠。(新浪網)

近半年，恒生指數調整幅度一度超過20%。長江和記實業公布半年報後，香港 富豪、長和系創辦人李嘉誠加速實施庫藏股，雖不一定會買在最底部，但他每一輪大手筆對旗下公司回購和增持後，港股都會掀起新一輪上漲行情。

第一財經報導，公司公告稱，於8月9日回購65萬股，耗資港幣3750.89萬元(港元，下同，約482萬美元)。8月6日耗資5209.1萬港元回購90萬股。近三個月累計回購股份數為929.75萬股，占已發行股本的0.24%。

百利好證券策略師岑智勇表示，長和市淨率低於一倍，即價格未能反映資產價值，所以有回購的理由。博大資本非執行主席溫天納表示，李嘉誠的回購和增持都可以作為一個參考，表明公司管理層認為股價偏低，但當前全球經濟依然受疫情 等因素影響，投資 者依然需要留意相關風險。

長和公布半年報顯示，2021年上半年總收益港幣2,123.86億元，年增12%，普通股東應占溢利港幣183億元，年增41%，每股收益為港幣4.75元，每股淨資產港幣133.49元。長和的市淨率只有0.43倍。

另外，李嘉誠對旗下地產上市平台長實集團也在實施大量的回購和增持動作。6月，長實集團公告稱，多年回購完成的3.8億股已於6月5日註銷，已發行股份總數由40.27億股削減至36.47億股，控股股東集團持有權益總額由占全部已發行股份約41.29%增加至約45.60%。7月6日，李嘉誠增持長實集團股份，涉資港幣4,566萬元。

有港股私募人士認為，李嘉誠的增持回購都是長期的動作，對短期和中期的波動未必有重要的參考意義，而且都是傳統行業。近年來看港股的主角依然是互聯網科技股，近期各種監管利空出盡後，值得投資者關注。