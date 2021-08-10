你的投資禁得起氣候變遷考驗？檢視這5點

氣候變遷不再是遠憂，可能打擊投資組合的價值。路透

氣候變遷 再也不是遠在天邊的遠憂，投資 人若是欠缺警覺心，投資組合中某些投資部位的價值可能付諸流水。

財經網站MarketWatch報導，Jefferies策略師團隊建議，現在就該檢視投資組合，查看投資標的是否能掌握抗暖化商機，還是潛藏著對氣候變遷不堪一擊的風險。以下是從聯合國 氣候報告歸納出來的五個投資觀察點：

一，先響應者先贏。聯合國警告，必須即刻大幅減碳，否則全球均溫可能上升超過攝氏2度，超出全球暖化門檻。減碳動作最快的企業，可望獲在資本市場獲得獎賞。目前61%的國家和21%的公司訂有淨零碳排（net zero）目標。

二，辨認實體風險。在升溫逾攝氏2度的世界，鬧旱災機率將增為2.4倍，五十年一見的熱浪發生機率變13.9倍。Jefferies策略師建議投資人「針對實體氣候風險及其對企業營運的影響，發展出詳盡的供應鏈分析和風險框架」。

三，考量「引爆點」因素。聯合國報告指出，地球升溫將推升高衝擊後果發生的機率，「不排除氣候系統突然反應和來到引爆點的可能性」。Jefferies敦促投資人「採用『引爆點』框架來做氣候變遷投資。就機會方面來說，新科技和政策也可能使投資環境徹底改觀。美國總統登拜登訂出2030年前電動車占新車總銷量一半的目標，即為一例。

四，二氧化碳移除風險。移除二氧化碳的技術是一門大生意，據國際能源署（IEA）估計今年銷售總額可能達到270億美元。但聯合國報告作者顯然也明白，這類技術對水質、食物供應和生物多樣性可能造成傷害。Jefferies說：「對深深倚賴碳抵換來達成『淨零』目標的公司，這是不容忽視的潛在風險。」

五，購物量減少。聯合國報告預測，從現在到2100年，全球社會經濟發展可能依循五條路徑，其中只有一條可達成「巴黎協定」目標。這條致勝路徑是整體社會都以人民福祉為行動的依歸，而不是受經濟成長驅使。 Jefferies說：「全球經濟大部分靠消費支撐，尤其是高所得人士；焦點從經濟成長移開的典範轉移，可能大挫各行各業和各地理區的消費者支出。」也就是說，買的物品減少了，會產生巨大的投資衝擊。