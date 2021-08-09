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莫德納疫苗股大漲 市值超越美國默克藥廠

編譯黃淑玲／綜合外電
莫德納（Moderna）新冠疫苗。(路透)
莫德納（Moderna）新冠疫苗。(路透)

新冠疫苗莫德納（Moderna）周一（9日）股價一度大漲19%，市值逼近2,000億美元，超越大藥廠默克(Merck)，主要因為疫苗利多消息不斷，市場需求明年和明年以後估計都將持續強勁。 

另兩家疫苗股也 BioNTech和Novavax也分別大漲15%和12%。

成立將近11年的莫德納，以不到一年時間，開發出保護力95%的新冠疫苗，周一市值來到1,970億美元，現在比130年老牌疫苗巨人默克的市值1,910億美元，還要值錢。

莫德納第2季營收與去年同期比較，大增超過65倍，至70億美元。莫德納周一表示，已取得澳洲政府的有條件使用，將可提供18歲以上澳洲民眾施打。另在瑞士，也獲監管當局核可，將施打年齡層擴大到12歲到17歲青少年。

另據路透報導，兩份最近發表尚未經同儕審閱的研究報告顯示，對抗Delta等變種病毒的效果，莫德納優於輝瑞-BNT。一份是美國社區醫院系統Mayo Clinic Health System針對5萬名病患所做的研究，研究發現今年初莫德納疫苗保護力86%，在Delta變種大流行的7月，降到76%。輝瑞-BNT保護力則是由年初的76%，降到42%。

另一份在加拿大安大略省的老人安養中心進行的研究，也發現接種莫德納疫苗的長者比接種輝瑞-BNT的人，有較強的免疫反應。

目前多個國家開始或考慮為民眾打第三劑加強針，也支撐疫苗需求不墜。美國防疫專家佛奇就表示，他認為應該為最脆弱的人口追加加強針。

莫德納周一收盤漲17.1%，今年股價已狂飆553%，是標普500成分股中，表現最佳的股票。

莫德納 疫苗 輝瑞

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