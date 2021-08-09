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Fed官員僅口頭轉鷹？債市維持2023年升息預期不變

編譯季晶晶／綜合外電
歐洲美元的期貨交易員不理美聯準會官員最近偏鷹派的言論，持續押注聯準會最早2023年才開始升息25個基點。(美聯社)
歐洲美元的期貨交易員不理美聯準會官員最近偏鷹派的言論，持續押注聯準會最早2023年才開始升息25個基點。(美聯社)

美國聯準會官員近幾天的發言論調轉向鷹派，債券市場還不完全相信。儘管多名官員本月先後談到可能比預期的更早開始縮減貨幣刺激措施，但歐洲美元的期貨交易員卻持續押注，聯準會最早要到2023年才會開始升息25個基點。對部分華爾街人士而言，短端定價偏鴿派帶來了機會。歐洲美元期權顯示，不斷出現對聯準會2023和2024年將更激進升息的押注。摩根士丹利（Morgan Stanley）堅持押注歐洲美元趨陡，如果市場定價開始顯示更高的升息溢價，該交易將受益。由於擔心新冠病毒捲土重來可能減緩經濟復甦，並推遲聯準會的升息，這項押注在整個7月都損失慘重。聯準會官員一直激烈爭論何時以及如何開始縮減購債。副主席克拉瑞達（Richard Clarida）上周的鷹派言論，使歐洲美元期貨的升息預期從2023年6月重返2023年初。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克（Raphael Bostic）今日表示，決策者最早明年就該開始升息。這一切可能8月下旬在美國懷俄明州Jackson Hole的年度研討會上達到頂峰，屆時交易員將積極尋找，關於聯準會減碼計畫以及後續升息路徑的更多細節。

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