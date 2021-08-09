通貨再膨脹行情逆轉 避險基金踢到鐵板

美債殖利率不升反降，使Fed決策官員及投資機構都摸不著頭腦。路透

多家積極操作「通貨再膨脹行情」的避險基金，7月損失慘重；這些基金押注在美國 經濟解封後，景氣將強勁復甦，通膨壓力升高，將引發公債下跌，殖利率 上升，於是放空美國長期公債，結果殖利率反而降到數月來低點。

Graham資本管理公司的絕對報酬基金7月虧損4.5%，Rokos資本管理公司虧損3.8%，Brevan Howard基金也癢虧損3.9%。

這些基金的操作邏輯並非無理。由於聯準會（Fed）保證不會在意「過渡性」的通膨現象，願意容忍通膨在一段期間內超過2%目標，鼓勵這些避險基金大賭殖利率曲線將會「更陡」，即長期公債賣壓將大於短債。之前這些基金操作此種「通貨再膨脹行情」曾獲利甚豐，這次卻踢到鐵板。

美國10年期公債殖利率不僅7月在大幅下降，8月初時更一度降到1.13%，遠低於3月時的高點1.8%左右；一些投資 機構被迫回補空單，使公債價格更強，殖利率更低。直到上周美國公布7月就業數據超強之後，殖利率才溫和回升到1.28%，但仍在最近的波動區間之內。

美債殖利率不升反降，使Fed決策官員及投資機構都摸不著頭腦。Fed主管貨幣政策副主席克拉瑞達表示，殖利率大幅下降令他「大吃一驚」；主席鮑爾則說，一些投資機構的操作是基於「技術性因素，連自己都無法充分解釋為何要把資金投入」。

一些市場人士認為，美債殖利率之所以下降，是因為今年經濟成長與通膨勢頭已經到頂，而最近Delta新冠變種病毒蔓延，疫情再度升高，阻礙全球經濟解封 ，也使這種看法的基礎更強。

其他投資機構強調，殖利率下降並非只是基於總體經濟情勢，還受到程式交易商推波助瀾；這些交易商看到殖利率5月開始下降，於是繼續推動這股動能向前。

摩根大通的客戶部位調查顯示，操作「通貨再膨脹行情」的避險基金還有更多苦頭要吃，因為放空公債的部位仍比第1季要多；一些基金儘管最近虧損， 但仍堅信未來殖利率將上升。

聯博集團債券部門經濟學者指出，有幾個引爆點可能打破殖利率下降趨勢，包括新冠肺炎病例數從頂峰回落，或有證據顯示Delta病毒未造成普遍性的經濟傷害等，這將使市場對經濟復甦及就業回升更有信心，也為Fed縮減資產購買計畫（退場）鋪路。其他經理人也表示，目前殖利率太低，「通貨再膨脹行情」仍是一尾活龍。