憂疫情累經濟 道指跌106點

在上周創新高後，道瓊工業平均指數9日因對全球經濟成長擔憂而下跌。美聯社

在上周創新高後，道瓊工業平均指數 9日因對全球經濟成長擔憂而下跌。

道指下跌106.66點或0.3%至3萬5101.85點。史坦普500指數下跌4.17點或0.09%至4432.35點。那斯達克綜合指數上漲24.42點或0.16%至1萬4860.18點。

油價延續上周跌勢繼續下跌，因新冠病例增加引發對需求放緩的擔憂。西德州中質原油(WTI)期貨一度下跌超過4%，交易價格低至65.15元，為5月以來最低水平。收盤時略微回升，最終收於每桶66.48元，下跌2.64%。國際指標布蘭特原油在觸及67.60元低點後收於每桶69.04元，下跌2.35%。

油價下跌推低能源股，Energy Select Sector SPDR ETF下跌1.41%。埃克森美孚(Exxon Mobil)和雪佛龍(Chevron)分別下跌1.14%和1.67%。Diamondback Energy下跌3.52%。

與經濟復甦相關的股票如郵輪 公司和航空公司也走低。一名聯邦法官裁定郵輪公司可以要求乘客提供新冠病毒疫苗接種證明，挪威郵輪公司下跌0.92%，嘉年華和皇家加勒比也下跌超過1.5%。美國 航空和聯合航空分別下跌2.19和2.46%。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(Jim Paulsen)表示：「新冠肺炎疫情對金融市場造成沉重打擊。」確診案例激增繼續對股市的周期性類股構成最大壓力，包括能源和工業以及小盤股等在內。」

特斯拉領漲那指。Jefferies調升其評級並預測未來12個月將上漲超過20%，這家電動車製造商上漲2.1%。

波克夏控股B股在穩健的財報支持下小幅攀升。該企業集團第2季營業收入同比增加21%至66.9億元，從能源到鐵路的無數業務都受益於經濟重新開放。

勞工部發布JOLTS報告，6月職位空缺激增，達到1010萬個。接受《道瓊》調查的經濟學者預期為910萬。

本周財報季繼續，泰森食品、AMC娛樂、Coinbase、Lordstown Motors、Bumble、Palantir、迪士尼、Airbnb和DoorDash等公司將公布上季業績。

瑞士信貸將史指的2022年底目標價設定在5000點，理由是獲利增加。該公司維持2021年底4600點的目標不變。

瑞士信貸首席美國股票策略師戈盧布(Jonathan Golub)告訴客戶：「在過去5季中，分析師明顯低估了每股獲利，預計這股趨勢將持續下去。」「由於貨架開始補貨並保持定價能力，估計會有上行空間。隨著失業率進一步下降以及工資上漲，消費者支出應該會有所改善。」

投資者也在等待本周的關鍵通膨數據。消費者物價指數(CPI)和生產者物價指數(PPI)分別定於11日和12日公布。