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本周美國將公布7月CPI 對Fed是一大考驗

波克夏連3季淨賣出股票

編譯鍾詠翔／綜合外電
巴菲特(圖)掌控的波克夏公司，上季利用股市攀高機會淨賣出股票，為連續第三季淨賣出股票。(美聯社)
巴菲特(圖)掌控的波克夏公司，上季利用股市攀高機會淨賣出股票，為連續第三季淨賣出股票。(美聯社)

「股神」巴菲特掌控的波克夏公司（ Berkshire Hathaway），上季利用股市攀高機會淨賣出股票，為連續第三季淨賣出股票，並將庫藏股計畫的規模縮小至60億美元，為去年中以來最低水準。

彭博資訊報導，波克夏7日申報的資料顯示，第2季淨賣出價值11億美元的股票，主要是減少對商業、工業等類股的持股，顯示巴菲特乘美股改寫歷史新高的機會出脫持股，波克夏股東羅素也認為這是明智之舉；波克夏將在本月稍後揭露持股變動的明細。

儘管手握逾1440億美元資金可供使用，但這位波克夏執行長在第2季仍放慢資金部署的腳步，買回庫藏股的規模則降至60億美元，不僅少於前一季的66億美元，也是2020年中以來最少。波克夏7日發布財報時，並未說明準備如何運用這些現金。

近年巴菲特一直面臨「現金太多、機會太少」的問題，也不斷在尋找大型收購案的機會，以帶動波克夏持續成長，但一直未找到價格合理且具吸引力的標的，致使波克夏花更多資金買回自家股票。

然而，現在這項策略也遇到困境，原因是近來波克夏股價走高，A股股價繼第1季大漲近11%後，第2季續揚8.5%；波克夏在2018年開始實施庫藏股計畫。

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