我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧男子和女子4x400公尺接力 都由美國摘金

亞馬遜要求員工上班戴口罩 打疫苗最高獎勵50萬現金

Delta病毒來勢洶洶 國際油價周線跌幅至少四個月最大

編譯陳律安／綜合外電
對Delta病毒的疑慮，使國際油價本周下跌。美聯社
對Delta病毒的疑慮，使國際油價本周下跌。美聯社

國際原油價格6日下跌約1%，並寫下至少四個月來最大周線跌幅，市場擔心各國因Delta新冠變種病毒肆虐而祭出的旅遊限制，恐衝擊全球能源需求復甦。

布蘭特原油10月期貨6日收跌0.8%，報每桶70.70美元，一周來跌逾6%，寫下四個月來最大周線跌幅。西德州輕原油9月期貨同日則跌1.2%收每桶68.28美元，周線則跌近7%，為九個月來最大減幅。

油價收跌的另一個原因，在於美國每月發布一次的就業報告優於市場預期，帶動美元走強，使以美元計價的商品，對持有其他貨幣的買家變得更昂貴。

新加坡華僑銀行經濟學家李豪威（音譯）說，總經因素牽動了目前的油價走勢，「Delta病毒的影響現在開始充分顯現，你在許多市場都可見到風險規避的情形，不僅僅是原油」。

美國總統拜登說，目前美國新增確診數已攀抵六個月高點，主要來自未接種疫苗者，而疫情還會再惡化，而Delta病毒對美國造成的傷害，原先是可以避免的。

日本準備擴大緊急事態宣言在全國的適用範圍，全球第二大原油消費國中國大陸，也已在部分城市實施抗疫封鎖措施，並取消航班。

根據美國能源服務業者貝克休斯的數據，美國過去一周活躍鑽油井數量小幅增加兩座，達到387座，近幾個月活躍鑽油井數量的增速放緩，原因是鑽油業者持續聚焦於審慎控制資本。

美國 油價 Delta病毒

上一則

美就業數據帶動美元走強 金價周線寫七周來最大跌幅

延伸閱讀

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播

英國發現 疫苗可能無法防Delta病毒傳播
疫情高風險 5區全淪陷…室內應戴口罩

疫情高風險 5區全淪陷…室內應戴口罩
舊金山現Delta+病毒 一樣可怕…25州傳播已達臨界點

舊金山現Delta+病毒 一樣可怕…25州傳播已達臨界點
抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗

抗疫里程碑 美國半數人口已完全接種疫苗

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
72歲的LVMH集團董事長阿諾特6日擠下貝佐斯成為全球首富。Getty Images

全球首富換人 LVMH集團老闆阿諾特擠下貝佐斯

2021-08-06 07:45
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

2021-08-05 14:43
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53

超人氣

更多 >
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追

1張圖／東奧獎牌榜 中國38金領先 美36金緊追
曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光

曾奪2面金牌 中國前體操國手「地鐵賣藝」落魄現況曝光
吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」

吳亦凡才涉誘姦被捕 受害者再爆料「吃壯陽藥硬上」
葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 襲胸涉最嚴重性騷