Delta病毒來勢洶洶 國際油價周線跌幅至少四個月最大

對Delta病毒的疑慮，使國際油價本周下跌。美聯社

國際原油價 格6日下跌約1%，並寫下至少四個月來最大周線跌幅，市場擔心各國因Delta新冠變種病毒肆虐而祭出的旅遊限制，恐衝擊全球能源需求復甦。

布蘭特原油10月期貨6日收跌0.8%，報每桶70.70美元，一周來跌逾6%，寫下四個月來最大周線跌幅。西德州輕原油9月期貨同日則跌1.2%收每桶68.28美元，周線則跌近7%，為九個月來最大減幅。

油價收跌的另一個原因，在於美國 每月發布一次的就業報告優於市場預期，帶動美元走強，使以美元計價的商品，對持有其他貨幣的買家變得更昂貴。

新加坡華僑銀行經濟學家李豪威（音譯）說，總經因素牽動了目前的油價走勢，「Delta病毒 的影響現在開始充分顯現，你在許多市場都可見到風險規避的情形，不僅僅是原油」。

美國總統拜登說，目前美國新增確診數已攀抵六個月高點，主要來自未接種疫苗者，而疫情還會再惡化，而Delta病毒對美國造成的傷害，原先是可以避免的。

日本準備擴大緊急事態宣言在全國的適用範圍，全球第二大原油消費國中國大陸，也已在部分城市實施抗疫封鎖措施，並取消航班。

根據美國能源服務業者貝克休斯的數據，美國過去一周活躍鑽油井數量小幅增加兩座，達到387座，近幾個月活躍鑽油井數量的增速放緩，原因是鑽油業者持續聚焦於審慎控制資本。