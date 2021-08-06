就業數字強勁 道指史指創高

就業報告強於預期，與經濟復甦相關的股票上漲，將兩大關鍵股指推至歷史高點。美聯社

就業 報告強於預期，與經濟復甦相關的股票 上漲，將兩大關鍵股指推至歷史高點。

道瓊工業平均指數上漲144.26點或0.41%至3萬5208.51點，收於歷史新高。史坦普500指數上漲7.42點或0.17%收4436.52點，創歷史紀錄。而以科技股為主的那斯達克綜合指數下跌59.36點或0.4%收1萬4835.76點。

勞工部表示，7月就業報告顯示，美國新增94.3萬個工作崗位，高於接受《道瓊》調查經濟學者預計的84.5萬個。失業率降至5.4%，低於預期的5.7%。

報告發布後，利率走高，獲利前景提高，銀行股領漲。摩根大通和美國商銀股價上漲約2.8%，富國銀行上漲3.77%。高盛股價創下歷史新高，地區銀行股走勢為近一個月來最佳。

今夏走低的10年期美國國債殖利率 躍升至1.3%。殖利率與價格成反比。

由於就業報告緩解了對經濟復甦的擔憂，工業、零售商和能源股也上漲。

另一方面，科技股下跌，因為利率上漲導致投資人獲利了結，並重新買進可受惠經濟加速成長更多的股票。亞馬遜和蘋果小幅下跌，而Zoom Video下跌3.82%。利率走高可能會戳破科技股的過高估值。

公用事業和醫療保健公司等防禦性股票也在報告發布後下跌。

Leuthold Group首席投資策略師保爾森(James Paulsen)表示，「這對股市來說是非常好的數據。但它只是個數字，往往不太穩定，必須持保留態度。但更最重要的是它導致了股市領漲地位的重大轉變。」

他說，「史指漲跌不大，但弱勢族群已經轉向周期性股和小型股，甚至在某種程度上甚至可能是國際股市、對經濟更敏感的股票、無涉成長和防禦性股票。這些股票已經領漲了好一段時間。」

即使人們對經濟成長觸頂和新冠delta變種病毒擴散的擔憂加劇，但史指今年夏天一直走高。

Third Point對沖基金經理人羅伯(Dan Loeb)在給客戶的報告中寫道，「風險資產的背景仍然具有建設性，金融狀況寬鬆，資金流動健康，儲蓄率高，政策普遍支持。」

華爾街密切關注就業報告，因為它可能影響聯準會(Fed)未來的政策。Fed理事沃勒(Christopher Waller)本周表示，如果接下來兩份就業報告顯示經濟健康復甦，他將主張Fed縮減資產購買規模。

BMO財富管理公司首席投資策略師馬勇宇(Yung-yu Ma)表示，「這是個不錯的數字。強，但也不太強。Fed會感到欣慰，因勞動力實質性進展正在進行中，但報告中沒有任何令人擔憂的內容。」「雖然數字很強勁，而且上月數字被上修，但我認為還不至於讓Fed改變其路線。」

6日仍有不少值得注意的財報，包括Canopy Growth、AMC Networks、Draftkings、挪威郵輪公司和固特異輪胎。在每股獲利低於預期後，Expedia下跌7.92%。

Refinitiv的數據顯示，截至5日下午，有427家史指成分股公布上季業績，其中88%獲利超過預期。在營收方面，有87%超出預期。