美7月就業報告對Fed政策有何影響？全球屏息關注

美國7月非農就業報告即將公布，全球投資人屏息以待，市場關注焦點是對聯準會（Fed）現行寬鬆貨幣政策有何影響。從這角度觀之，市場反應可能是「壞消息就是好消息」。歐新社

美國 7月非農就業 報告即將公布，全球投資 人屏息關注，因為新出爐的數據將呈現美國疫後經濟復甦的現況，可能牽動聯準會（Fed）貨幣政策走向。

●經濟學家怎麼看？

平均而言，FactSet訪調經濟學家估計，7月經季節性調整的非農就業人數可望大增86.25萬人，比6月優於預期的增數85萬人還要壯觀。不過，受訪經濟學家意見分歧甚大，對上月新增就業人數的估計數字小至40萬人、大到150萬人都有。

經濟學家另預測7月失業率可能降到5.7%，比6月的5.9%降0.2個百分點。

平均時薪經季調後可能比6月攀升0.3%，比一年前升高3.8%。相形之下，美國消費者物價指數（CPI）近幾個月來的年比增幅介於4%與5%之間。這顯示物價漲得比工資快，在其他條件不變的情況下，消費者訂價權已減弱。7月CPI數據預定下周三公布。

●如何影響Fed政策與市場反應？

7月非農就業報告不只透露美國經濟健康的最新狀態，也可能對Fed政策產生影響。決策官員已開始討論減輕腳踩貨幣刺激油門的力道，第一步將是現行每月1,200億美元購債計畫的規模。但包括主席鮑爾在內的Fed決策官員已表明，必須在降低失業人數上見到更多的進展，才會開始縮減購債。

奧勒岡經濟學教授暨SGH Macro Advisors首席經濟師Tim Duy說：「就業人數仍是縮減購債的一大障礙，Fed鷹派尚未找到一條可避開這個障礙、繞道而行之路。」

整體而言，7月就業報告的觀察焦點是，對Fed政策有何意義，初步答案也將決定市場反應會是如何。從這角度觀之，結果可能是「壞消息就是好消息」。

--若7月美國非農業新增就業人數介於65萬人與75萬人之間，Standard Chartered全球G-10外匯研究主管Steve Englander認為，這數字對市場來說應該是命中「甜蜜點」，顯示就業市場穩健擴張不致影響復甦，也因低於共識預測值而顯得Fed不必急著加快腳步收緊政策。

--若新增就業人數低於60萬人，且明年就業成長看來將會減緩，投資人可能認定此刻距充分就業目標尚遠有礙Fed收緊政策。

--若新增就業人數高於90萬人，將顯示職缺正迅速找到人遞補；若高於100萬人，投資人將開始針對就業市場熱絡與通膨風險議論紛紛。