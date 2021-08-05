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道指升271點 史指收創新高

財經新聞組／綜合報導
5日，美股上漲，史坦普500指數創收盤新高。美聯社
5日，美股上漲，史坦普500指數創收盤新高。美聯社

美股上漲，史坦普500指數創收盤新高，因能源和旅遊股在關鍵勞動市場報告公布前大幅反彈。

道瓊工業平均指數上漲271.58點或0.78%至3萬5064.25點。史指上漲26.44點或0.6%收4429.1點，創下歷史新高。而那斯達克綜合指數上漲114.58點或0.78%收1萬4895.12點。在周三的常規交易日大多走低之後，道指下跌了 300 點。

首次申請失業救濟金人數為38.5萬人，符合預期。這項數據在關鍵的7月就業報告6日公布前的最後報告，經濟學者對就業報告提出廣泛的估計，雖然職位空缺水平很高，但有些就業成長指標可能會令人失望。

就業報告預計將成為聯準會(Fed)考慮何時收緊貨幣政策的關鍵指標。

Edward Jones投資策略師庫爾卡法斯(Angelo Kourkafas)表示，「這將是本周最重要事件，因為它對Fed行動可產生直接影響。6日的數據和9月的數據對於決策者決定縮減規模、時間和步伐至關重要。」

4日公布的ADP私人就業調查結果顯示7月新增33萬個職位，遠低於普遍預期的65.3萬。庫爾卡法斯表示，ADP未達預期代表6日的報告存在下行風險。根據《道瓊》估計，經濟學者平均預計該數據將顯示美國7月非農就業人數增加84.5萬人，與上月持平。

包括航空公司在內的旅遊類股過去一周因新冠delta變種病毒的傳播而苦苦掙扎，但5日反彈。美國航空上漲7.51%，而賭場股票Caesars Entertainment上漲6.48%。

Hightower Advisors首席投資策略師林克(Stephanie Link)表示，「很高興這些重新開放和旅遊類股出現反彈。它們從1日開始就一定被壓低。」

隨著油價回升至每桶70美元，能源股也表現良好。Conocophillips上漲1.86%，道指成分股雪佛龍(Chevron)上漲0.93%。

10年期美國國債殖利率小幅上漲至1.2%。

在發布上季業績後，Roku下跌4.01%。Etsy也下跌9.74%，該公司本季財測顯示疫情帶動的商業繁榮可能即將結束。

然而，財報季整體表現強勁。高盛將史指年終目標調升至4700點，較現值上漲7%，部分原因是獲利前景改善。

就業 美國 指數

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