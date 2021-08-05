台積電今年預計招8000位員工 每年需逾250位博士

半導體產業景氣看好，人才吃緊議題也浮上檯面，台積電 今年預計招募超過8千位員工，其中對博士需求量大，估計到2030年前台積電每年需要超過250位博士。不過隨著少子化，念博士的人愈來愈少，估計全台灣 半導體相關的博士1年就只有300位畢業，成為台積電徵人時一大困擾。

台積電人資單位表示，近期台積電與幾所大學密切討論參與設置半導體研究學院，希望能促進產業與學界的研發合作，共同培養更多高階研發人才。去年台積也推出博士獎學金計畫，到目前共有28位博士生獲選，每人每年可獲得50萬元獎學金，暑假還可到台積電實習，畢業後可望獲得優先聘用。

台積預計招募超過8千位員工，包含半導體研究與發展、IC設計、製程整合、資訊技術、營運製造、半導體設備、品質與可靠性、人資、財務、法務、企業規畫、資材暨風險管理等各方面專業人才。不論電機、材料、化學、機械、物理、資工管等理工領域，或工工、財會、管理等科系碩、博士生，都有機會。

台積電一直與業者有許多課程合作，盡量帶入業界的視角與資源，以「台積半導體學程」為例，就是由台積電建議課程清單，讓有興趣進入半導體產業的同學，可以提早規畫自己的修課計畫。有些課程也由台積電主管與學校教師共同參與授課，未來也許可透過微型教材的製作，提供教授在課程中使用，更緊密結合課程所學理論與產業實務。