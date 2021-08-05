我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運史上首面運動攀登金牌 西班牙奪男子組冠軍

房東訴苦：房客因禁止逼遷令免繳房租 卻買了3艘船

中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

編譯林聰毅／綜合外電
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透
中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

零售商在美國購物旺季前增加訂單，為全球供應鏈增添新壓力，推升中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費漲破2萬美元關卡 。

路透報導，有幾項因素導致貨櫃運費再創新高，Delta變種病毒在好幾個國家迅速蔓延，造成貨櫃周轉率下滑，中國港口協會秘書長丁莉說，在其他國家確診病例激增後，一些主要外國港口的貨櫃周轉時間放慢至七至八天。此外，7 月下旬和本周侵襲中國南部沿海的颱風也是這場危機的幫兇。

海事顧問業者Drewry執行董事達瑪斯 (Philip Damas) 表示：「這些因素已使全球貨櫃運輸變成一個高度受干擾、供應不足的賣方市場，使船運公司收取的運費是正常行情的四到十倍。」他說，「我們在航運業30多年未曾見過這種情況」，並預計這種「極端運費」將持續到 2022 年的農曆新年。

貨運追蹤業者 Freightos公司表示，本周從中國運往美國東岸航線（舉世最繁忙的貨櫃運輸航線之一）的40呎貨櫃，每只運費比一年前飆漲逾500%，攀抵20,804 美元；相形之下，7 月 27日的價格略低於 1.1萬美元。Freightos 的數據顯示，從中國到美國西海岸的貨櫃運費略低於2萬美元，而最新的中─歐運費則接近 1.4萬美元。

飆升的貨櫃運費導致貨櫃輪的租用費上漲，迫使船運公司優先考慮為最有利可圖的航線提供服務。研究顧問公司 Alphaliner 的執行顧問 Tan Hua Joo 表示，這就是運能大多轉至美國線的原因。達瑪斯說，一些託運公司減少低利潤航線的運量，例如跨大西洋和亞洲內部的航線，這也意味著這些航線的運費現在正在快速 上漲。

報導分析說，去年初新冠肺炎疫情使全球經濟急踩剎車並引發全球鏈中斷，導致航運費用扶搖直上 。Ocean Shipping Consultants主管 Jason Chiang 說：「每當你認為（市場）已達平衡時，就會發生一些事情，讓船運公司得以提高價格。」他指出，3 月蘇伊士運河的塞船事件也是船運公司調漲運費的主因之一。他並表示：「有新的運能訂單，幾乎相當於現有運能的 20%，但將等到2023年上線，因此在兩年內不會看到供應大幅增加。」

航線 美國 中國

上一則

進口需求大增 美國6月貿易逆差創新高

延伸閱讀

最糟還沒到…佛奇：今秋全美單日新增病例恐達20萬

最糟還沒到…佛奇：今秋全美單日新增病例恐達20萬
全球新冠病例破2億…美平均日增8.5萬 半年最高

全球新冠病例破2億…美平均日增8.5萬 半年最高
全美最大連鎖養老院強制員工接種 不打疫苗就開除

全美最大連鎖養老院強制員工接種 不打疫苗就開除
印尼Q2經濟成長創逾十年最快增速 疫情恐拖累復甦前景

印尼Q2經濟成長創逾十年最快增速 疫情恐拖累復甦前景

熱門新聞

台積電董事長劉德音日前在股東會拋出德國設廠在早期評估階段，業界推估，台積電德國布局將有三個可能方式。（報系資料照）

台積電布局德國 有三套劇本

2021-07-31 18:07
亞馬遜30日股價大跌逾7%，拖累貝佐斯個人淨值頓失140億美元。美聯社

貝佐斯財富一日蒸發140億美元 亞馬遜財報不如預期帶衰

2021-07-31 12:30
退休帳戶的資金轉換，要符合國稅局規定，才不會遭到違規罰款。(美聯社)

退休金帳戶之間轉存 有限制要當心

2021-08-01 02:00
泰國民眾排隊等候接種新冠肺炎疫苗。變種病毒Delta快速傳播，掀起新一波感染潮，促使各國加快疫苗施打腳步。路透

高盛對全球經濟不再超級樂觀 點出隱憂

2021-07-30 09:00
有投資人認為，美股價位雖高，但基本面還不錯，大部分企業財報和財報均相當出色，美股仍然值得續抱。歐新社

四大科技股拖累美股 下周要漲得看就業給不給壞消息

2021-07-31 07:09
台積電3日收盤市值達到5,520億美元，超車中國網路巨擘騰訊，躍居亞洲市值最高的企業。 路透

彭博：台積電擠下騰訊 躍居亞洲市值最高企業

2021-08-03 05:53

超人氣

更多 >
吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡

吳亦凡獄中狀況曝光？遭爆捅菊花、聞排泄物入睡
1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國34金領先 美29金居次
金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現

金山男子跑步失蹤3周 陳屍公園偏遠樹下被發現
外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗

外國旅客想入境美國 未來可能得先完整接種疫苗
洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院

洛杉磯也有受害者？吳亦凡淫行曝光 母崩潰爆入院