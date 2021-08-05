中─美航線貨櫃運費漲破2萬美元 再創歷史新高

中國到美國航線的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費已漲破2萬美元關卡。路透

零售商在美國 購物旺季前增加訂單，為全球供應鏈增添新壓力，推升中國 到美國航線 的貨櫃運費再創新高，40呎貨櫃每只運費漲破2萬美元關卡 。

路透報導，有幾項因素導致貨櫃運費再創新高，Delta變種病毒在好幾個國家迅速蔓延，造成貨櫃周轉率下滑，中國港口協會秘書長丁莉說，在其他國家確診病例激增後，一些主要外國港口的貨櫃周轉時間放慢至七至八天。此外，7 月下旬和本周侵襲中國南部沿海的颱風也是這場危機的幫兇。

海事顧問業者Drewry執行董事達瑪斯 (Philip Damas) 表示：「這些因素已使全球貨櫃運輸變成一個高度受干擾、供應不足的賣方市場，使船運公司收取的運費是正常行情的四到十倍。」他說，「我們在航運業30多年未曾見過這種情況」，並預計這種「極端運費」將持續到 2022 年的農曆新年。

貨運追蹤業者 Freightos公司表示，本周從中國運往美國東岸航線（舉世最繁忙的貨櫃運輸航線之一）的40呎貨櫃，每只運費比一年前飆漲逾500%，攀抵20,804 美元；相形之下，7 月 27日的價格略低於 1.1萬美元。Freightos 的數據顯示，從中國到美國西海岸的貨櫃運費略低於2萬美元，而最新的中─歐運費則接近 1.4萬美元。

飆升的貨櫃運費導致貨櫃輪的租用費上漲，迫使船運公司優先考慮為最有利可圖的航線提供服務。研究顧問公司 Alphaliner 的執行顧問 Tan Hua Joo 表示，這就是運能大多轉至美國線的原因。達瑪斯說，一些託運公司減少低利潤航線的運量，例如跨大西洋和亞洲內部的航線，這也意味著這些航線的運費現在正在快速 上漲。

報導分析說，去年初新冠肺炎疫情使全球經濟急踩剎車並引發全球鏈中斷，導致航運費用扶搖直上 。Ocean Shipping Consultants主管 Jason Chiang 說：「每當你認為（市場）已達平衡時，就會發生一些事情，讓船運公司得以提高價格。」他指出，3 月蘇伊士運河的塞船事件也是船運公司調漲運費的主因之一。他並表示：「有新的運能訂單，幾乎相當於現有運能的 20%，但將等到2023年上線，因此在兩年內不會看到供應大幅增加。」