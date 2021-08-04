Robinhood盤中飆漲80% 投資人搶進「迷因股之首」

網路券商羅賓漢4日盤中股價勁揚逾80%，收盤漲幅為50%。（美聯社）

美國網路券商羅賓漢 （Robinhood） 4日盤中股價勁揚逾80%，收盤漲幅為50%，投資 人紛紛搶買這家在上市首日就跌破發行價的公司。

羅賓漢4日盤中飆漲81.62%，觸及85美元，收盤漲幅收斂至50.4%，報70.39美元。有分析師把Robinhood稱為「迷因股之首」。迷因股指的是，今年來在Reddit討論版「華爾街押注」（WSB）這類平台受到散戶熱烈追捧的股票 。

羅賓漢目前股價已遠高於首次公開發行股票（IPO）的價格38美元，且為連續第四日上漲。得連續第四天上漲。

羅賓漢市值升高至588億美元，一度超越推特、連鎖餐飲業者Chipotle Mexican Grill，以及資產管理公司T. Rowe Price等個股。

儘管羅賓漢上周掛牌首日出師不利，一度跌破發行價，但散戶投資人在社群媒體對這家公司的興趣攀升。目前還不清楚4日的買盤中，有多少來自散戶投資人。

根據Vanda Research的數據，散戶成交量在3日暴增至原來的十倍，助攻羅賓漢上漲24%。根據市場人氣追蹤公司SwaggyStocks，在過去24小時內，羅賓漢是「華爾街押注」中被提及次數最多的股票。

嘉信理財交易和衍生性商品業務副總裁Randy Frederick說：「我們從過去幾個月迷因股的交易情況中得知，當社交媒體表現活躍，有時會帶動攻這些股票上揚或下挫。」

明星操盤手、「女股神」伍德（Cathie Wood）大舉買入羅賓漢，也有助提振這家公司的人氣。伍德執掌方舟投資管理公司。伍德操盤的旗艦基金「方舟創新ETF」已累計買入近500萬股羅賓漢股票。

紐約Great Hill Capital高管Thomas Hayes說：「投資人試圖在伍德對羅賓漢投下信任票後加入戰局」。