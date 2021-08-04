大仁說財經 | 遠距工作恐成常態，對經濟而言是壞消息

遠距工作不利經濟復甦。（路透）

美國民眾正在陸續重返新冠疫情 前的工作 場所，但大多數辦公室仍然基本上仍是空無一人，這對當地經濟造成很大程度的影響。

無論喜歡或討厭，通勤至少有利於經濟。通勤族用地鐵票價支付列車長的薪資；辦公室旁邊的乾洗店和拐角咖啡店都依賴於基上已消失近一年半的勞工。

根據勞工統計局的數據，2020年在家工作的人數幾乎翻了一倍，達到美國總勞動力的42%。

即使許多員工可能更喜歡這種工作方式，但待在家裡可能會延誤與辦公室相關的重要經濟復甦。

高盛經濟學者指出，美國大型城市的辦公室出勤率僅為疫情前水平的三分之一左右。很多員工仍在遠距工作，而不是花錢買火車票或拿鐵咖啡，然後後者這種經濟活動對美國的消費支出和服務驅動型經濟至關重要。

例如，根據紐約大都會交通管理局(MTA)的統計，在疫情爆發之初受災最嚴重的城市之一紐約，地鐵客流量甚至還不到疫情前的一半。

從這個角度來看，紐約的大眾交通系統是全美最大，也是該市經濟實力的核心。在疫情之前，它每年可帶進近170億元的收入。但由於乘客量仍然低迷，營收預測也被削減了。根據紐約州 審計長辦公室今年稍早時的一份報告，MTA經由CARES法案獲得近40億元的政府資金補助，但預計交通票價和道路通行費收入要到2023年才能恢復到以前的水平。

員工在上班途中經常光顧的其他企業也在苦苦掙扎。

對於星巴克而言，日常消費者的流失正在影響其獲利。上季這家咖啡連鎖店的平均店內交易量是疫情前水平的90%。

星巴克財務長魯杰里(Rachel Ruggeri)在財報電話會議上表示：「我們當然有能力吸引更多顧客，但我們的機會在於這些顧客上門頻率。」

作為全球咖啡巨頭，星巴克擁有地方小型咖啡店所沒有的耐力。

說到午餐，沙拉連鎖店Just Salad所有門市已經重新開放，並表示業務正在穩步增加。Just Salad的CEO肯納(Nick Kenner)表示，「我們預計在勞動節之後這種趨勢會加速。」屆時會有更多員工重返工作崗位時。

●拖累復甦

但對許多企業來說，將9月視為重返辦公室的目標是很危險的。傳染性更高的新冠Delta變種病毒的快速傳播是面對面工作的新障礙。

科技巨頭蘋果和谷歌已經宣布延後員工重返辦公室的日期。

讓重返辦公室更加複雜的是，疾病控制與預防中心(CDC)7月底推翻了之前口罩規定，敦促在高傳播地區已接種疫苗的美國人繼續在室內佩戴口罩；這項動作可能會使重返辦公室工作更加複雜並減緩整體經濟復甦的步伐。

無論這些預估何時會真正發生，許多職業的工作方式都發生恆久性的改變：遠距工作和混合辦公模式很可能會成為後疫情的常態之一。

這對大型都會區和嚴重依賴服務業的州來說是個壞消息，無論是來自勞工還是遊客，包括夏威夷、拉斯維加斯和紐約。這些地方在復甦道路上落後同儕。

甚至那些被召回辦公室上班的人也可能沒有準備好或無法完全全職上班，因為家裡仍有待照顧的兒童或一起生活的家庭成員具高風險。

就業市場也正在努力適應這一點。

高盛經濟學者在給客戶的報告中說：「徵才廣告越來越多提供遠距工作選項，調查顯示，勞工和雇主都預期在家工作比疫情前要更加普遍。」