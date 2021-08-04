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財報數據不佳 道指挫323點

財經新聞組／綜合報導
4日，Robinhood飆升50.41%，繼上周疲軟的IPO後繼續震盪上漲。(美聯社)
4日，Robinhood飆升50.41%，繼上周疲軟的IPO後繼續震盪上漲。(美聯社)

因重點汽車製造商財報和私營部門就業報告低於預期，美股大跌。

道瓊工業平均指數下跌323.73點或0.92%至3萬4792.67點，收於盤中低點。史坦普500指數下跌20.49點或0.46%收4402.66點。而那斯達克綜合指數上漲19.24點或0.13%收1萬4780.53點。

通用汽車(GM)下跌8.98%，拖累大盤。該汽車製造商未能實現第2季獲利預期；但GM調高了對今年底前的關鍵獲利財測指標。

ADP私人就業調查顯示，7月新增33萬個工作崗位，遠低於普遍預期的65.3萬個。勞工部的官方就業報告將於6日公布。

第2季財報和經濟數據總體而言表現強勁，但有些投資人擔心去年疫情後的反彈將開始放緩。

Prime Capital Investment Advisors投資長奧斯蒙德(Chris Osmond)表示，「目前我對股市的三峰理論有些謹慎，其概念是獲利的潛在峰值、經濟成長峰值和紓困措施的潛在峰值即將到來，無論是從財政角度還是從貨幣角度來看。」「雖然獲利和成長可能會見頂，但這並不意味著它們會轉為負值，只是減速。」

與經濟復甦相關的周期性股票表現最弱。能源股隨油價下跌，雪佛龍(Chevron)下跌2.25%。銀行股和Honeywell等工業股也陷入困境。可口可樂下跌1.46%。

新冠病毒的delta變種病毒已在美國蔓延，導致部分企業和地方政府公布新的限制和規定。

富國銀行投資研究所策略師雷恩(Scott Wren)在報告中說：「我們需要消費者出門花錢，而不是坐在家裡無事可做或擔心病毒。」「但因主要股指已接近歷史新高，我們可以合理推測：現在投資人並不那麼擔心Delta變種病毒可能會擾亂經濟。」

10年期美國國債殖利盤中一度跌破1.13%，收漲至1.8%。最近幾周殖利率走低引發對經濟復甦步伐的擔憂，通常讓人認定股市將更加看跌，但這種想法似乎在4日破裂。

7月ISM服務業採購經理人指數(PMI)創下歷史新高，超出預期，殖利率跌幅縮小。

聯準會(Fed)副主席克拉里達(Richard Clarida)表示，預計Fed將從2023年開始升息，通膨有升高的風險。

與此同時，Robinhood飆升50.41%，繼上周疲軟的IPO後繼續震盪上漲。

4日，因重點汽車製造商財報和私營部門就業報告低於預期，美股大跌。圖為華爾街。(美...
4日，因重點汽車製造商財報和私營部門就業報告低於預期，美股大跌。圖為華爾街。(美聯社)

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