百事可樂33億賣掉果汁品牌 專注健康零食、零卡飲料

百事可樂以33億美元的價格，出售旗下Tropicana和Naked在內的果汁品牌。(美聯社)

百事公司將以大約33億美元的價格，把Tropicana、Naked在內的果汁品牌賣給法國私募股權公司PAI Partners，以便鞏固資產負債表，並專注於更健康的零食和零卡飲料。

總部位於巴黎的PAI，旗下已有冰淇淋品牌Häagen-Dazs，並透過與雀巢（Nestlé）的合資公司共同擁有Mövenpick，將買下新成立的果汁公司61%股權。百事可樂則保留39%股權。

新公司企業價值45億美元，22億美元為股權，23億美元的債務，PAI的股權約值13億美元，百事大概8.5億美元。根據百事，這些果汁品牌2020年的淨營收大約30億美元。

百事計劃運用所得款項「強化資產負債表」，同時轉變方向提供更健康的產品組合。

百事執行長Ramon Laguarta說，這筆交易能實現巨大的前期價值，同時為這些受歡迎的品牌，提供長期成長動能所需的注意力和資源。此外，「這能讓我們解脫出來、專注於現有的多元化產品線，包括擴大更健康的零食、零卡路里飲料，以及像氣泡水機製造商SodaStream等注重健康和環保的產品組合。」

根據百事財務長Hugh Johnston，部分能有較高成長的產品來自較健康的類別，果汁則是成長低很多的類別。果汁業務的利潤 率低於百事的平均水平，因此這筆交易能「逐漸提振利潤率」。

PAI在食品和飲料領域的投資 經驗老到，也是全球最大獨立飲料瓶裝商Refresco的投資方，該公司美國 辦事處負責人Maud Brown表示，果汁的含糖量雖高，但天然、含纖維、有免疫功能，該公司會引進混合果汁，改變產品成分，提高補水效果，以轉化其效益。

Tropicana是PAI在美國進行的第一筆獨立交易。該公司2019年透過與雀巢合資成立的Froneri，在一場附加的收購交易中，買下雀巢的美國冰淇淋業務。

百事股價周二上漲0.2%到156.67美元。截至周一，今年來漲幅5.4%，遜於標普500指數的上漲17%。