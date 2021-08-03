工業類股領漲 道指升278點

美股走高，因大盤走強，部分由工業類股領漲，超過了因疫情擔憂而受阻的旅遊股。(美聯社)

美股走高，因大盤走強，部分由工業類股領漲，超過了因疫情 擔憂而受阻的旅遊股。

道瓊工業平均指數在盤中短暫下跌超過100點後，上漲278.24點或0.8%至3萬5116.4點。史坦普500指數上漲35.99點或0.82至4423.15點，接近紀錄高點。而那斯達克綜合指數上漲80.23點或0.55%至1萬4761.29點。道指距離紀錄高點只有0.5%幅度。

10年期美國 國債殖利率 在2日回落至近5個月低點後，3日持穩。隨著殖利率從下跌中反彈回持平水平，股指走升。

嘉信理財(Schwab)金融研究中心交易和衍生商品總經理佛瑞德里克(Randy Frederick)表示，股市自去年春季以來強勁上漲之後，股指隔日大幅漲跌的日常波動是可以預料的。

他說，「市場估值相當高。史指自去年3月低點至今上漲近100%，所以現在往往對任何類型的消息都有些不安。」「我預計第3季大部分時間的看法是將大量橫盤整理，波動性略有上升。」

道指受到與經濟復甦相關的股票的提振，包括銀行股、開拓重工和3M。安進(Amgen)和嬌生(Johnson & Johnson)等醫療保健股也跑贏大盤。在科技類股，蘋果和IBM分別上漲1.26%和1.87%。

另一方面，受潛在新疫情限制影響最嚴重的公司，包括航空公司和遊輪公司股價下跌，限制了股指的上漲空間。

delta變種病毒的傳播繼續對經濟前景蒙上陰影。根據美國疾病控制與預防中心(CDC)彙編的數據，7月30日美國每日新冠病毒病例的7日平均數達到7萬2790例，超過去年夏天還沒有官方授權的新冠病毒疫苗時的峰值。

然而，根據CDC的說法，從正面來看，美國已達到70%的新冠疫苗接種率里程碑。

瑞銀美洲資訊長馬塞利(Solita Marcelli)在報告中表示：「delta變種病毒現在正在美國迅速傳播，不能排除經濟活動適度回落的可能性。」「但任何可能的放緩都應該有限。」

石油股走高是另一股推力，即使西德州中質原油(WTI)價格跌至每桶70元左右。專注能源的CIBC Private Wealth總經理卡普夫(Adam Karpf)表示，油價走勢主要來自交易模式，而非delta變種病毒對全球經濟成長的重大威脅。

他說，「假設疫情將得到控制，在過去幾個月和幾周的油價強勁上揚和能源產業暴漲後，這是個喘息的機會。」

另一個明顯跑贏大盤的是散戶經紀公司Robinhood，其股價上漲逾20% ，並遠高於上周IPO價格。

與此同時，第2季財報季繼續展開，Under Armour上漲7.53%，該公司營收和獲利均超出預期。然而，因財報令人失望，Clorox下跌9.5%。

在表示銷售額反彈至疫情前水平後，Simon Property上漲2.42%，其銷售額比一年前增加80%，出租率也相對較高。

截至7月30日，史指成分股中有88%的第2季獲利高於預期，這是自FactSet自2008年開始追踪該指標以來的最高百分比。

本周國會將專注一項兩黨基礎建設法案，將向美國基礎建設投入5500億元。參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)打算在8月9日開始為期1個月的休會前，將長達2702頁的法案盡快在眾議院通過。7月就業報告也定於6日發布。