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中國房企恒大傳財務壓力 7月合約銷售額跌近4成

記者林汪靜／即時報導
恒大集團7月物業實現合約銷售金額年跌近13%，月跌更近約39%。（圖／取自新浪網）
恒大集團7月物業實現合約銷售金額年跌近13%，月跌更近約39%。（圖／取自新浪網）

中國大型房企恒大集團日前爆出資金鏈緊張，財務壓力問題。恒大集團3日宣布，7月集團物業實現合約銷售金額人民幣437.8億元（人民幣，下同，約67.7億美元），年跌近13%，月跌更近約39%。

路透報導，恒大集團7月的合約銷售面積為543.5萬平方公尺；6月及去年同月則分別為918.1萬平方公尺和538.7萬平方公尺。

恒大6月及去年7月的合約銷售金額分別為人民幣716.3億及503億元。

今年前7個月，恒大累計實現合約銷售金額人民幣4,005.6億元，合約銷售面積4,844.9萬平方公尺，較去年同期分別增0.35%及1成。

恒大今年5月27日至6月30日舉行購房節優惠大促銷活動，期間實現合約銷售金額人民幣938.3億元，銷售回款人民幣874.9億元。

該公司年初定出今年的合約銷售目標為人民幣7,500億元。

有媒體報導，根據無錫市中級人民法院發布的一份裁定書顯示，廣發銀行日前請求凍結被申請人宜興市恒譽置業有限公司、恒大地產集團有限公司銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。對於申請原因，廣發銀行宜興支行的理由是情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害。

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