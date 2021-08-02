憂病毒和經濟 股指走高收跌

由於對Delta變種病毒和經濟成長觸頂的擔憂抵銷了強勁的財報，美股回吐早盤漲幅，收盤下跌。

由於對Delta變種病毒 和經濟成長觸頂的擔憂抵銷了強勁的財報，美股回吐早盤漲幅，收盤下跌。

道瓊工業平均指數 下跌97.31點或0.28%至3萬4838.16點。史坦普500指數下跌8.1點或0.18%至4387.16點。那斯達克綜合指數小漲8.39點或0.06%至1萬4681.07點。史指和道指早盤上漲，幾乎創下盤中歷史新高，但之後轉趨下跌。

由於美國國債殖利率 和油價下跌，股指表現平平，顯示即使財報強勁，部分投資人仍擔心經濟成長。

Canaccord Genuity分析師德懷爾(Tony Dwyer)在給客戶的報告中表示：「隨著投資人在股指漲跌間尋找下個催化劑，市場走勢很難確定。」「對新冠病毒的Delta變種病毒和『一切都創新高』的另一面擔憂讓投資人感到緊張，而對經濟的貨幣和財政支持，加上史上最強的財報，讓流動性保持在高點。」

10年期美國國債殖利下跌至1.17%，接近7月中旬以來近期低點。殖利率與價格成反比。這是因為供應管理協會(ISM)採購經理人指數在7月小幅下跌，加劇了對經濟成長見頂的擔憂。

Charles Schwab首席固定收益策略師瓊斯(Kathy Jones)表示，對成長放緩和Delta變種病毒的擔憂可能是殖利率走低的原因，但仍無法解釋當前債券水平，「可能因為全世界都希望殖利率上升，所以它反而不能上升。」

根據CDC的最新統計，過去7天美國平均每天新增超過6萬3000例新冠肺炎病例，接近今年4月的最高水平。

地方政府和企業已開始實施新規定，包括Target要求高風險地區的員工戴口罩，Equinox要求健身房會員和工作人員提供疫苗接種證明。舊金山地區的官員本周將恢復戴口罩的強制令，而紐約官員鼓勵人們在室內戴口罩，即使已經接種疫苗。

受新公衛限制措施打擊最嚴重的旅遊股大跌，包括主要航空公司。然而，即使對Delta變種病毒的擔憂加劇，主要股指仍接近歷史高點。

Sevens Report創始人伊薩耶(Tom Essaye)在報告中說，「歸根究抵，股市是由兩件事驅動的：財報和本益比。在疫情或中國開始對這些指標中的一個或全部產生負面影響前，股票可以保持韌性。」

主要樂觀因素來自華盛頓，參議員上周末提出一項兩黨有共識的基礎建設法案。該法案包括5年內支出5500億元，高於之前透過的約4500億元資金的基建法案。

參議院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)推動該法案在眾議院8月9日休會前獲得通過。對修正案的投票和單獨的預算案可能會成為拖慢該法案時間表的障礙。

華爾街表現最好的個股是Square，該支付公司宣布以290億元全股票交易收購澳大利亞分期貸款提供商Afterpay之後，Square股價上漲10.16%。Square的第2季財報毛利率同比增加91%，其Cash App每月有4000萬活躍客戶。

汽車製造商特斯拉是另一大贏家，股價上漲3.27%。

強勁的財報季繼續推升股市。根據FactSet的統計，截至目前為止有88%的史指企業財報每股獲利超過預期。估計第2季可望實現85.1%的獲利成長，將是2009年以來的最佳成長率。

8月第一個交易日開啟本周財報季。Lyft、Amgen、優步、CVS Health、通用汽車(GM)和Roku都將公布上季業績。