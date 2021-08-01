大仁說財經 | 這些東西可能現在想買也買不到了

想買Nike鞋要加快了，再過幾天可能就買不到了。（路透）

炸玉米餅、咖啡 、汽車 、航空燃料、電腦晶片 、Nike運動鞋和學習用品：它們有什麼共同點？答案是：它們幾乎都買不到，或者有存貨。

隨著疫情擾亂航運、需求、供應和全球經濟的所有其他層面，整體供應鏈都出現短缺。一位專家表示，這種普遍性的短缺可能會持續「到2022年」。

以下是各個產品難以取得、原因以及會持續多久。

●汽車

任何想買車的人都知道現在買車有多辛苦，而且情況不會很快好轉。高盛表示，新車庫存在9月之前不太可能恢復原有水準，並且在明年年底前仍將遠低於疫情前水平。

高盛表示，預計8月新車庫存將進一步下降至100萬輛左右，然後在9月開始穩步增加。預測未來幾個月新車價格可能會繼續上漲，到今年年底時將達到比疫情前水平高出約6%的高點。

問題源自全球電腦晶片的短缺。電腦晶片控制著所有現代車輛的數十項功能。

●咖啡

由於最近巴西的惡劣天氣導致供應短缺，每天早上例行性的一杯咖啡可能很快就會變得更貴。

7月底霜凍導致阿拉比卡咖啡價格上漲。但由於多種原因，包括巴西乾旱的天氣、哥倫比亞的抗議活動以及貨櫃成本上漲等因素，價格甚至在寒流來臨之前就已經上漲。

荷蘭合作銀行(Rabobank)農產品市場團隊負責人、咖啡價格專家梅拉(Carlos Mera)說，「如果這些價格居高不下，那麼業者將被迫轉嫁給消費者。」他強調，「但大企業還是有辦法為客戶保持相對穩定的價格。」

不過，還是有些好消息：星巴克並沒有提高售價。該公司之所以能夠不漲價，因為其採購策略是提前購買咖啡並鎖定價格。

●電腦晶片

2021年的電腦晶片大幅短缺情形未見放緩。英特爾7月初警告，全球半導體短缺重傷了汽車業並提高了一些消費性電子產品的成本，這可能會持續到2023年年中。

CEO基蓋辛格(Patrick Gelsinger)表示，「雖然我預計短缺將在2021年下半年觸底反彈，但整體產業還需要一到兩年的時間才能完全滿足需求。」

這對消費性電子產品和製造商來說是個可怕的消息，對汽車製造商來說尤其如此，許多汽車製造商今年因無法獲得足夠的晶片而被迫閒置工廠，在二手車售價飆升之下限制了新車的供應。通用汽車(GM)不得不在7月停產大部分全尺寸皮卡。

航空燃料

美國西部的幾座機場沒有足夠的航空燃料來滿足日益成長的休閒旅遊需求。可能最終導致部分航班被取消，或迫使航空公司在更長的航線上新增停靠站以加油。

這個問題在靠近熱門度假勝地的機場最為明顯，包括愛阿華州、蒙大拿州、內華達州、猶他州和懷俄明州的部分機場。

這個問題源自運送燃料所需油罐車的司機短缺。據一個產業貿易組織表示，由於缺乏合格的司機，估計全美有20%的油輪無法卸貨。這種短缺也已經影響到加油站。

但航空公司和機場也在努力爭取所需的燃料，因為去年航空旅遊幾乎停止時，輸油管就從運輸航空燃料轉移至其他燃料。現在，航空燃料的供應無法跟上航空旅遊復甦所需的輸油管容量。

為了緩解這個問題，一些飛往受影響最大地點的飛機攜帶的燃油比平時多，以便在落地起飛前不必再加太多油。

●Nike運動鞋

如果最近想買一兩雙新的Nike鞋，動作可能要加速了。

根據標準普爾全球市場情報供應鏈研究部門Panjiva於7月發布的一份報告，隨著新冠疫情在越南的傳播加速，Nike向越南生產商採購的運動鞋額度可能很快就會用完。報告指出，Nike在越南的兩家供應商已經停產。

Nike表示，它「對調適這些近期動態的能力充滿信心，對未來的計畫中謹慎樂觀」。該公司表示，它的優先考量是員工和供應商的健康和安全，並希望其供應商也這樣做，以「員工的健康和生計為最重要考量」。

●學習用品

返校購物季對家長而言向來是場噩夢。而今年的情況可能更糟。

雖然家長們可能早已習慣了在7月中至8月底的學校購物旺季後期遇到運動鞋、背包和電子產品等物品短缺的情況，但預計今年產品供應緊張的情況甚至提前至早期階段。 這種需求也受到庫存水平緊張和發貨延遲的影響，影響零售商在夏末在貨架上補充產品的能力。

GlobalData Retail零售分析師兼總經理桑德斯(Neil Saunders)表示：「很可能的情況是：在返校期結束時，選擇更加有限，庫存水平更低。」「有些消費者無可避免地會買不到想買的東西。」

他說，最容易出現短缺的類別包括背包、文具、運動器材、筆記型電腦和平板電腦。