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還是喬不攏 Fed減少購債時程 官員意見仍不一

編譯黃淑玲／綜合外電
聯準會（Fed）理事布蘭納德。路透
聯準會（Fed）理事布蘭納德。路透

美國聯準會（Fed）上周三召開利率決策會議後，釋出已在討論縮減購債的訊息，金融市場密切關注實施時間表。而由兩位Fed官員最新的公開談話研判，Fed內部對於縮表時程顯然仍意見分歧。

今年在決策會議裡有投票權的聯準會理事布蘭納德，30日在一場演講中指出，Fed在撤銷因新冠疫情而對經濟採取的支持措施之前，需要先看到美國就業市場出現更多改善。她認為要到10月，開支、學校和工作等樣貌都適應疫後新常態之後，才是評估就業市場表現的較佳時機。言下之意，在那之前，還不必急著採取行動。

同一天，聖路易斯聯邦準備銀行總裁博拉德在另一場合演講，會後答覆記者問題時表示，「我傾向Fed在9月做決定，之後就開始減少購買資產。我的主要目標是明年第1季底之前，結束購債。」他認為如果拖到大部分經濟學者預期的明年才開始縮表，「等太久會是個風險」，屆時通貨膨脹可能已經太高。

博拉德說：「在那樣的情境下，利率決策委員會可能必須更快速升息，而形成破壞力，導致衰退風險。」他今年沒有投票權，明年輪到可以投票。

去年3月因疫情衝擊，聯準會將基準利率調降到幾近於零，並且開始每月至少購買1,200億美元債券來支撐經濟。去年底時決策官員認為必須繼續購債，直到Fed低失業率和穩定通膨都有「顯著進展」為止。

儘管部分區域聯邦銀行總裁呼籲提早減少購債，布蘭納德顯然想以目前就業市場的數據為證，反對過早開始縮表。她強調，以6月的就業數據，與疫前的2020年2月相比，還短少約700萬個工作職位，甚至若和疫前趨勢相比，應該要算少了900萬個左右。布蘭納德說，就業市場大約還有四分之一到三分之一的缺口尚未補足。

就業 投票 利率

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