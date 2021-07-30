李在鎔痛失南韓首富寶座 Kakao創辦人擁135億美元居首

韓國最大行動通訊軟體KakaoTalk的老板金範洙家財萬貫，是韓國的億萬富豪之一，他今天公開承諾捐贈名下過半數財產。(Getty Images)

南韓 最夯即時通訊軟體業者Kakao的創辦人金範洙（Brian Kim）今年來財富大增逾60億美元，躍居南韓首富寶座，超越三星集團繼承人李在鎔。

根據彭博億萬富豪指數，金範洙目前財富淨值達到135億美元，原因是Kakao股價 今年來暴漲90%。南韓第二大富豪是三星電子副會長李在鎔，財富淨值為123億美元。

這也顯示出，這位白手起家的科技企業家如何在南韓富豪榜上節節攀升，排名超越控制南韓大型財團的家族成員，同時反映首次公開發行股票 （IPO）的力量，即隨著子公司出售或計畫出售股票，Kakao的股價一直上漲。

證券業者Hyundai Motor Securities分析師金賢永（音譯）表示：「在Kakao重要事業上市前，市場的期望很高」，「Kakao的策略是透過積極吸引投資來快速擴大業務。IPO是最順利、最可靠的方式」。

Kakao證實了金範洙持股的價值，不含他承諾用於質押的股票。

網路銀行KakaoBank預定下個月上市，而Kakao持有該公司32%的股票。KakaoBank的定價落在行銷區間上限，將籌得2.6兆韓元（23億美元）資金。此前，Kakao的遊戲事業Kakao Games在去年9月IPO籌得3840億韓元。

另外，南韓最大線上支付服務業者Kakao Pay原先預定8月12日上市，但目前已延後，原因是南韓金融監督院要求修改公開說明書。

金範洙是在2006年成立Kakao的前身Iwilab，並在四年後成立KakaoTalk 。這款通訊服務在全球擁有5300萬名使用者，88%是在南韓國內市場。

Kakao已經將業務拓展至行動通訊服務之外，業務範圍遍及支付、銀行、電玩遊戲與叫車。Kakao現在已成為南韓第四大上市公司，市值約580億美元。

新冠疫情促使Kakao的行動平台服務需求激增，該公司在今年第一季獲利較一年前增加兩倍至2.09億美元。