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亞馬遜營收連3季破千億 銷售成長放緩 難再創2020佳績

編譯季晶晶／綜合外電
亞馬遜周四盤後公布強勁獲利，但營收不如分析師預期。（路透）
亞馬遜周四盤後公布強勁獲利，但營收不如分析師預期。（路透）

亞馬遜（Amazon）周四盤後公布上季獲利強勁，但營收不如分析師預期是3年來首見，而且提供的財測疲弱，股價在盤後交易應聲下跌超過7%。

該公司上季營收較1年前增加27%到1,131億美元，成長幅度比起2020年第2季明顯放緩，那時的銷售成長率高達41%。路孚特（Refinitiv）訪調分析師平均預估的營收為1,152億美元。

亞馬遜的獲利為78億美元，或每股15.12美元，高於分析師預期的12.30美元。

股價在盤後下跌7%。該公司預期本季銷售介於1060到1120億美元間，低於市場平均預期1192億美元，代表的年增率僅10-16%。營業利潤25億到60億間，廣度很大。

在法說會上，亞馬遜財務長Brian Olsavsky將上季成長增幅失色歸因於疫情封鎖期的業務。他預期，隨著經濟開放更全面，銷售成長率下滑會持續，營收則持穩於稍早在疫情期間的巨大增長。他指出：「人們愈來愈常外出，進行購物以外活動。」

亞馬遜還在加緊腳步招人，第2季增加6萬4000名員工。Olsavsky承認勞動市場緊張、招人很難，他說公司最近加薪是「目前業務裡最大通膨因素之一」。

亞馬遜的電商銷售一直有比較高的兩位數成長，但上季的成長放緩到16%。即使亞馬遜提前進行通常第3季才舉行的年度Prime Day購物活動，效果也不大。

財報表明亞馬遜很難再創2020年佳績，當時大量消費者因為封鎖而轉向網購。這與臉書、蘋果等公司相呼應，後兩家公司都在已公布的財報裡說，營收成長率會從疫情高點減速。

Olsavsky表示，亞馬遜處於多年投資期當中，包括砸下大筆的錢在全美各大擴大倉儲容量。他補充說，今年大部分的支出和建築啟用都是為了下半年。

4-6月是貝佐斯（Jeff Bezos）執行長任內的最後1季。他7月5日交棒給原本領導雲端服務部門AWS的賈西（Andy Jassy）。

儘管第2季營收令人失望，但盈餘超過市場預期，主要得力於獲利豐厚的雲端運算、會員費和廣告業務。亞馬遜的「其他」部門，包括廣告和其他服務，上季營收激增87%。

AWS營收強勁成長37%，比前1季的32%更快，營收來到148.1億美元，超過分析師預期的142億美元。

亞馬遜員工數持續增加，上季末全球有133萬人，較去年同期大增52%。該公司正密切關注Delat變種病毒，雖然沒有要求接種過疫苗才能返回辦公室，但要有接種證明才能在辦公室裡不戴口罩。Olsavsky說，目前仍然期待員工9月返回、每周至少3天在辦公室上班。

亞馬遜 營收 分析師

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