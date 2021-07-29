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無視不良GDP 股指盤中創高

財經新聞組／綜合報導
Robinhood在納斯達克以每股38元價格掛牌交易，但開盤後迅速下跌10%，收盤下跌8.37%報34.82元。美聯社
Robinhood在納斯達克以每股38元價格掛牌交易，但開盤後迅速下跌10%，收盤下跌8.37%報34.82元。美聯社

由於投資人不在乎經濟成長低於預期，美股上揚至新高紀錄。

道瓊工業平均指數上漲153.4點或0.44%至3萬5084.33點，盤中觸及新高紀錄。與此同時，史坦普500指數上漲18.5點或0.42%至4419.15點，也創下盤中新高。而由於臉書和PayPal下跌，以科技股為主的那斯達克綜合指數表現不佳，僅上漲15.68點或0.11%至1萬4778.26點。

美國第2季國內生產總值(GDP)按年率計算成長6.5%，遠低於《道瓊》預期的8.4%。

與此同時，另一項數據顯示，截至7月24日當周有40萬人首次申請失業救濟金。這個水平幾乎是疫情前正常水平的2倍，高於《道瓊》估計的38.5萬人。

Oanda資深市場分析師埃拉姆(Craig Erlam)表示，令人失望的GDP數字「是因為庫存下降，所以沒什麼好擔心的」。「首申和持續申領失業金略高於預期。不過，這當然證明聯準會(Fed)採取更耐心的作法是合理的。」

許多投資人鬆了一口氣，因為Fed暗示不會立即取消資產購買計畫。Fed主席鮑爾警告，即使經濟正朝目標前進，但要Fed實際調整寬鬆政策還有很長的路要走。

Robinhood在納斯達克以每股38元價格掛牌交易，但開盤後迅速下跌10%，收盤下跌8.37%報34.82元。

PayPal和臉書分別下跌6.23%和4.01%，它們前日在公布財報獲利時警告成長明顯放緩。

與此同時，福特汽車在發表第2季財報後意外調升2021年財測，股價上漲3.75%。

Glenmede投資策略副總裁雷諾茲(Michael Reynolds)表示：「市場了解到，與一年前相比，上季業績井噴。」「其中更重要的是針對未來幾季的財測，因為經濟可能會進入新常態。」

主要股指有望全月走高，史指7月已上漲2.8%；那指和道指分別上漲1.7%和1.7%。

參議院28日投票通過一項兩黨支持的基建方案，將向交通、寬頻和公用事業投入5500億元。

投資 指數 道瓊

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