疫苗銷售強勁助AZ上季營收勁升 但低售價拖累獲利

阿斯特捷利康上季總營收高於預期，但核心獲利卻不如預估，主因新冠疫苗銷售強勁，但低售價拖累獲利。 路透

阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）上季總營收 高於預期，但核心獲利卻不如預估，主因新冠疫苗 銷售強勁，但低售價拖累獲利。

AZ新冠疫苗第2季銷售勁升至8.94億美元，是第1季的逾三倍，上半年疫苗營收則為11.7億美元；AZ上季整體營收為82.2億美元，高於市場預估的75.8億美元；上季每股盈餘為0.9美元，低於分析師預測的0.92美元。

阿斯特捷利康原定今年上半年在美國 申請疫苗授權，但29日宣布預期下半年才將申請。

AZ疫苗被視為對抗新冠疫情的一項重要武器，因為價格較低且比對手的產品更容易使用；AZ和印度合作夥伴至今已在170個國家提供10億劑疫苗，但也面臨一些挫折，包括數據爭議、生產問題以及可能引發罕見副作用，導致一些國家停止或限制使用，美國更是一直對AZ疫苗有所批評。

阿斯特捷利康表示，上季交付的約3.19億劑疫苗，平均每劑約3.7美元。這個數據並不包括合作印度血清研究所交付的疫苗數量。阿斯特捷利康並表示，疫情期間並未靠銷售疫苗牟利，加上相關成本，導致上季每股盈餘減少0.01美元。

阿斯特捷利康並未預測全年的疫苗營收，競爭對手輝瑞、莫德納、嬌生則分別預測各自的年度疫苗營收為335億美元、192億美元及25億美元。

阿斯特捷利康並表示，該公司收購罕見病藥物公司Alexion後，今年總營收料將獲得提振，成長20%-25%；核心獲利則為每股5.05至5.4美元，但這項預測不包含新冠疫苗營收。