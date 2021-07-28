我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥卡錫反對眾院戴口罩 波洛西：他真是白痴

加州衛生廳跟進CDC 呼籲室內公共場所戴口罩

馬斯克：特斯拉持有14.7億元比特幣 美想課交易稅

編譯季晶晶／綜合報導
馬斯克說，電動車大廠特斯拉持有價值近14.7億美元的比特幣。（美聯社）
馬斯克說，電動車大廠特斯拉持有價值近14.7億美元的比特幣。（美聯社）

馬斯克（Elon Musk）回應一名推特用戶時表示，特斯拉持有價值接近14.7億美元的比特幣

這名推特用戶貼文表示，特斯拉有42.069顆比特幣，按6月30日收盤價35,040美元計算，相當於14.7億美元。

馬斯克回覆：「我們沒那麼多，但很接近。」

比特幣周三在紐約交易時間內，一度上漲7.5%到40,900美元，這已是連續第8天上漲，為去年12月以來最長漲勢。其他加密貨幣，包括第2大的以太幣，價格也同步攀升。

加密貨幣衍生品交易所Delta Exchange執行長Pankaj Balani周二撰寫報告說，「目前動能很強」，45,000美元在望 ，但突破50,000美元「還需努力」。

比特幣仍遠低於4月中旬觸及的近65,000美元高點，但因為馬斯克、有「女股神」封號的方舟投資（Ark Investment）知名基金經理人伍德（Cathie Wood）近期的積極評論，多頭已重新振作。此外，電商巨擘亞馬遜（Amazon）可能涉足加密貨幣領域的揣測，也提振其市場人氣。

在此同時，美國參議院一個兩黨小組達成的5,500億美元基建支出計畫，為了籌錢，把主意打到加密貨幣投資人身上。根據計畫摘要，將對加密貨幣交易課稅以籌集280億美元。提案內容是對加密貨幣經紀商施加更多規定，要求他們向國稅局通報包括虛擬貨幣在內的數位資產交易。也將要求企業通報金額超過1萬美元的加密貨幣交易。

加密貨幣相關舉措，是在最後一分鐘加入周三宣布的基建方案，在此之前，美國的民主和共和兩黨對於哪些項目該納入方案，以及如何籌資，討價還價達數周之久。但更嚴格監督加密貨幣，兩黨議員都認為是優先事項。

虛擬貨幣 比特幣 馬斯克

上一則

Fed主席鮑爾記者會發言與回應 QA重點一次看

延伸閱讀

克服障礙 特斯拉Q2淨利增9倍

克服障礙 特斯拉Q2淨利增9倍
特斯拉法說會 馬斯克2度放冷槍抨擊蘋果

特斯拉法說會 馬斯克2度放冷槍抨擊蘋果
特斯拉營業利益衝新高

特斯拉營業利益衝新高
馬斯克是擁核派 他認為蓋「極度安全」核電廠是可能的

馬斯克是擁核派 他認為蓋「極度安全」核電廠是可能的

熱門新聞

巴菲特表示，複利是投資人最好的朋友，用複利累積財富，好像推雪球滾下山坡。（美聯社）

周末來讀巴菲特：投資愈早開始愈好 靠自己更好

2021-07-24 21:15
國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

2021-07-28 00:26
投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

2021-07-26 21:48
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

2021-07-28 18:37
中國國家市場監管總局加強控管，外送平台美團今天在港股大跌。(路透)

中國出手改善外送員勞動條件 美團股價大跌

2021-07-26 14:11
等待幾家大型科技股發布上季財報，美股6天來首次下跌。(美聯社)

中國續重擊科技 股指中止連5漲

2021-07-27 16:24

超人氣

更多 >
選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚
1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金暫居榜首

1張圖／東京奧運獎牌榜 日本以13金暫居榜首
中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好

中國羽球女將高聲國罵反制對手 自家網友狂叫好
租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐

租房騙子橫行 華女夏威夷訂酒店、好萊塢自宅出租都被詐
打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題