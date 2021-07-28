馬斯克：特斯拉持有14.7億元比特幣 美想課交易稅

馬斯克說，電動車大廠特斯拉持有價值近14.7億美元的比特幣。（美聯社）

馬斯克 （Elon Musk）回應一名推特用戶時表示，特斯拉持有價值接近14.7億美元的比特幣 。

這名推特用戶貼文表示，特斯拉有42.069顆比特幣，按6月30日收盤價35,040美元計算，相當於14.7億美元。

馬斯克回覆：「我們沒那麼多，但很接近。」

比特幣周三在紐約交易時間內，一度上漲7.5%到40,900美元，這已是連續第8天上漲，為去年12月以來最長漲勢。其他加密貨幣，包括第2大的以太幣，價格也同步攀升。

加密貨幣衍生品交易所Delta Exchange執行長Pankaj Balani周二撰寫報告說，「目前動能很強」，45,000美元在望 ，但突破50,000美元「還需努力」。

比特幣仍遠低於4月中旬觸及的近65,000美元高點，但因為馬斯克、有「女股神」封號的方舟投資（Ark Investment）知名基金經理人伍德（Cathie Wood）近期的積極評論，多頭已重新振作。此外，電商巨擘亞馬遜（Amazon）可能涉足加密貨幣領域的揣測，也提振其市場人氣。

在此同時，美國參議院一個兩黨小組達成的5,500億美元基建支出計畫，為了籌錢，把主意打到加密貨幣投資人身上。根據計畫摘要，將對加密貨幣交易課稅以籌集280億美元。提案內容是對加密貨幣經紀商施加更多規定，要求他們向國稅局通報包括虛擬貨幣 在內的數位資產交易。也將要求企業通報金額超過1萬美元的加密貨幣交易。

加密貨幣相關舉措，是在最後一分鐘加入周三宣布的基建方案，在此之前，美國的民主和共和兩黨對於哪些項目該納入方案，以及如何籌資，討價還價達數周之久。但更嚴格監督加密貨幣，兩黨議員都認為是優先事項。