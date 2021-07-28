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大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

避免美中關係繼續惡化 秦剛到任

大仁說財經 | 若Fed和白宮都錯估通膨 就全盤皆輸了

文／張大仁
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）
對通膨的評估，關係整體經濟未來發展。（路透）

白宮和聯準會(Fed)都認為：通貨膨脹不會持續下去。隨著美國經濟重新開放，一路攀升的物價將會降溫。

大多數經濟學者似乎也同意通膨只是「過渡性的」，一如Fed的說法。投資人對自2008年以來最猛的物價漲幅也不感到害怕。

但這種賭注可能十分危險。如果大家的共識錯了，並且通貨膨脹率仍然居高不下，就可能威脅到經濟復甦、股市繁榮甚至拜登的政策。

摩根大通私人銀行資深市場經濟學者羅斯(Stephanie Roth)表示： 「大家都認為這是過渡性的。但如果我們錯了，它可能會縮短當前的經濟周期。」

換句話說，Fed就需要經由迅速升息來為通膨降溫。偏高的借貸成本會減緩甚至破壞經濟復甦。

與此同時，高通膨和高利率將使拜登總統更難制訂耗資超過4兆元的全面基礎建設和社會安全網方案。

Bleakley Advisory Group投資長布克瓦(Peter Boockvar)表示：「Fed正在玩一場很可能輸掉的膽小鬼遊戲。」「我認為Fed堅持通膨是過渡性的說法錯了。」

他表示，Fed應該盡快採取行動，結束緊急狀態，因為如果再等下去會讓緩解通膨而不損及經濟的情況變得更加困難。

他說，「它們最好不要落後再來追趕。」

華爾街一些知名人士，包括貝萊德CEO芬克(Larry Fink)和摩根大通老闆戴蒙(Jamie Dimon)，最近幾周也同樣發出警告，指通膨可能不是過渡性的。

Delta變種病毒和二手車售價格

好消息是，最近幾周通膨擔憂有所緩解，即使不一定是出於正面原因。

由Delta變種病毒驅動的新冠確診病例在夏季激增，有可能拖累蓬勃發展的經濟。這反過來又會讓飆升的需求降溫，代表通膨壓力可能會緩解，至少短期內可能如此。

事實上，根據德意志銀行7月26日發布7月21日至23日對市場專業人士的調查，變種新冠病毒已超過通膨，成為市場面臨的最大風險。

羅斯表示，「風險已經轉向經濟成長將較預期更令人失望。這讓人相信通膨應該不是問題所在。」

她指出最近消費者物價的飆升主要是由幾項因素推動的，比如已經顯示出降溫跡象的二手車，「如果排除這些部分，通膨看來就不那麼可怕了。」

國際貨幣基金(IMF)敦促各國央行不要對近幾個月的高物價反應過度。

IMF在7月27日發表的最新報告中表示：「央行通常應該檢視暫時的通膨壓力，避免實施緊縮政策，直到潛在物價動態變得更加明朗為止。」

然而，IMF也承認存在「暫時性壓力可能變成長久性風險，央行可能需要先發制人」。

「所有業者都在調高售價」

一些產業龍頭表示，它們正在將不斷上漲的成本轉嫁給消費者，這代表至少會有一些通膨會持續存在。

塗料公司宣偉(Sherwin-Williams)CEO莫里基斯(John Morikis)在的財報中表示，「原材料通膨比原先預期的更為顯著和長久。」

他表示，它有信心經由之前宣布的漲幅售價來抵消高漲的成本，「如果有必要，我們準備再繼續漲價。」

為了減輕成本上漲的影響，奇異電氣(GE)表示正在「全面」提高售價並採取其他措施。

便利貼(Post-It)製造商3M的主高明白承認：「我們正全面調高售價。」

這些評論都無法解釋通膨只是過渡性的說法。

SoFi投資策略主管楊恩(Liz Young)認為通膨會降溫，但仍會達到相當高的水平，迫使Fed比預期更快採取行動，「若認為Fed要到2023年才會升息，這種假設就太遜了。」

事實上，根據芝商所(CME)的FedWatch工具，交易員現在認為明年底至少升息一次的可能性為51%。

「很多事情需保守看待」

另一個風險是高通膨導致經濟放緩。

Quill Intelligence CEO兼首席策略師布斯(Danielle DiMartino Booth)說，「我擔心停滯性通膨。成長趨緩和物價上漲的惡意結合將成為一個真正的風險。」

最新的住房數據已顯現一絲停滯性通膨意味。由於部分買家因售價上漲而退出市場，6月新屋銷售意外連續第3個月下降，跌至2020年4月以來最低水平。成屋銷售連續4個月下降，然後在6月回升。

類似的情況也在車市上演，在經歷數月的飛速上漲後，車市銷量已經放緩。

停滯性通膨被定義為經濟成長緩慢和物價同步上漲，對央行官員來說是場噩夢，因為無論升息和降息都可能讓問題變得更糟。

正如Fed預期，希望未來幾個月內對停滯性通膨的擔憂是過慮，並且通膨會出現緩解。讓經濟繼續復甦，並使美國更接近充分就業。

但同樣很重要的是要記住：包括Fed在內，各種經濟預測都可能會錯得很離譜。

Fed主席鮑爾(Jerome Powell)6月時表示，「有很多事情需要保守看待，這是個高度不確定的工作。」

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