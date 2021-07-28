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鮑爾說不縮減 史指收盤持平

鮑爾說不縮減 史指收盤持平

財經新聞組／綜合報導
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示除非經濟大幅改善，否則Fed不會縮減寬鬆貨幣政策後，史坦普500指數持平作收。圖為28日的紐交所。(美聯社)
聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示除非經濟大幅改善，否則Fed不會縮減寬鬆貨幣政策後，史坦普500指數持平作收。圖為28日的紐交所。(美聯社)

在聯準會(Fed)主席鮑爾(Jerome Powell)表示除非經濟大幅改善，否則Fed不會縮減寬鬆貨幣政策後，史坦普500指數持平作收。

史指收復早盤跌幅，但收盤仍微跌0.83點或0.02%至4400.64點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上漲102.01點或0.7%至1萬4762.58點。道瓊工業平均指數下跌127.59點或0.36%至3萬4930.93點。

谷歌母公司Alphabet上季廣告收入增加69%，股價上漲3.18%。由於飛機交機量反彈，飛機製造商波音自2019年第3季以來首次實現獲利，股價上漲4.18%。

聯邦公開市場委員會(FOMC)將利率維持在接近零的目標範圍內，重申即使delta變種病毒株已蔓延，但經濟仍在繼續「走強」。不過，鮑爾強調，經濟離實現Fed穩定物價和就業最大化的雙重使命還有很大距離。

鮑爾在新聞發布會上說：「在勞動市場還有一些值努力的空間。」「我認為距離實現最大就業目標的實質性進展還有一段距離。希望能再看到一些強勁的就業數據。」

Fed從去年12月起每月買進至少1200億元的債券和其他證券，直到就業和通膨取得「實質性進一步進展」。

Fed會後聲明指出，「若達到目標，經濟取得進展，FOMC將在接下來的會議上繼續評估進展。」

鮑爾指出，疫情及delta變種病毒構成的威脅越來越大，但認為它不會對經濟產生重大影響。

Commonwealth Financial Network全球投資策略師加格(Anu Gaggar)表示：「市場為Fed的持續耐心歡呼。」「人們承認Fed在實現目標方面取得持續進展，但在促使其採取行動前還有很長的路要走。」

股市正處於強勁的財報季中。Refinitiv數據顯示，至目前為止公布上季業績的史指企業中，有89%獲利超過預期，而86%的營收超出預期。

輝瑞上漲3.21%，該公司財報獲利強於預期，並調高2021年新冠疫苗的銷售預測。

蘋果CEO庫克(Tim Cook)警告晶片「供應限制」將影響iPhone和iPad的銷售，蘋果下跌1.22%。不過該公司上季營收和獲利的確超出預期，並表示iPhone銷量同比增加50%。

本月主要平均股指可望收升。本月至今史指上漲2.4%，而那指和道指分別上漲1.8%和1.2%。

鮑爾 就業 指數

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