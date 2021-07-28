蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空

國際特赦組織指出，蘋果iPhone也會遭到駭客軟體攻擊竊取敏感資料。(路透)

儘管蘋果 上季獲利大爆發且增加近一倍，iPhone 銷售也躍增近50%，為何蘋果盤後股價卻重摔2%？這反映投資人從中嗅出兩大利空。

第一大利空因素是，晶片供應短缺的影響效應，將從Mac、iPad波及到iPhone；另一因素，則是「換機潮」利多已在上季發酵，若秋季新機出爐，消費者可能沒有太大理由想換機。

首先，蘋果已連續連續兩季警告供應鏈問題，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）27日在法說會中向分析師表示，蘋果在6月一季所面臨的供應問題，在9月止的一季會更強烈，尤其影響iPhone 和iPad銷售。

蘋果在上季財報中首度警告半導體供應問題可能影響今年下半年iPad和Mac產品銷售，但顯然，影響在本季可能蔓延，不利iPhone銷售。但蘋果說，供應短缺的晶片是較舊款晶片的「傳統節點」，而非是驅動蘋果裝置的處理器。

蘋果執行長庫克 在被問及供應鏈限制的影響是否會延續至今年年終旺季時，庫克並未直接回應，僅表示：「我們一次看一季，我們將竭盡所能減輕面臨的情況。」

庫克在接受CNBC記者專訪時表示：「短缺主要影響 Mac和iPad，我們曾預測影響銷售達30億至40億美元，但我們實際上減輕部分影響，影響程度低於上述低端值。」

另一大利空因素，則是iPhone 12在疫情銷售期間大賣後，市場預期秋季登場的新一代iPhone可能沒有太多令人驚豔的新功能，無法吸引買氣，消費者更無理由在短期內換機，很可能重蹈2014年推出iPhone 6系列寫下銷售紀錄後，接替的iPhone 7銷售不佳的歷史。

不過，庫克仍相信5G網路的擴展仍將支撐iPhone持續成長。

庫克說：「我們正處於5G的早期階段，只有幾個國家達到雙位數」，「我們對iPhone的未來感覺相當良好」。