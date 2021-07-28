蘋果股價為何盤後重摔2%？投資人嗅出iPhone兩大利空
儘管蘋果上季獲利大爆發且增加近一倍，iPhone銷售也躍增近50%，為何蘋果盤後股價卻重摔2%？這反映投資人從中嗅出兩大利空。
第一大利空因素是，晶片供應短缺的影響效應，將從Mac、iPad波及到iPhone；另一因素，則是「換機潮」利多已在上季發酵，若秋季新機出爐，消費者可能沒有太大理由想換機。
首先，蘋果已連續連續兩季警告供應鏈問題，蘋果財務長梅斯特里（Luca Maestri）27日在法說會中向分析師表示，蘋果在6月一季所面臨的供應問題，在9月止的一季會更強烈，尤其影響iPhone 和iPad銷售。
蘋果在上季財報中首度警告半導體供應問題可能影響今年下半年iPad和Mac產品銷售，但顯然，影響在本季可能蔓延，不利iPhone銷售。但蘋果說，供應短缺的晶片是較舊款晶片的「傳統節點」，而非是驅動蘋果裝置的處理器。
蘋果執行長庫克在被問及供應鏈限制的影響是否會延續至今年年終旺季時，庫克並未直接回應，僅表示：「我們一次看一季，我們將竭盡所能減輕面臨的情況。」
庫克在接受CNBC記者專訪時表示：「短缺主要影響 Mac和iPad，我們曾預測影響銷售達30億至40億美元，但我們實際上減輕部分影響，影響程度低於上述低端值。」
另一大利空因素，則是iPhone 12在疫情銷售期間大賣後，市場預期秋季登場的新一代iPhone可能沒有太多令人驚豔的新功能，無法吸引買氣，消費者更無理由在短期內換機，很可能重蹈2014年推出iPhone 6系列寫下銷售紀錄後，接替的iPhone 7銷售不佳的歷史。
不過，庫克仍相信5G網路的擴展仍將支撐iPhone持續成長。
庫克說：「我們正處於5G的早期階段，只有幾個國家達到雙位數」，「我們對iPhone的未來感覺相當良好」。
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