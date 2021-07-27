美7月消費者信心指數 連6個月走揚 民眾更樂觀

美國7月消費者信心意外增強，符合IMF最新報告趨勢。 （美聯社）

美國 7月消費者信心意外增強，顯示當局推動施打新冠疫苗、重啟經濟讓民眾更加樂觀，也符合國際貨幣基金（IMF）最新報告趨勢。IMF在27日調整各地展望，上修先進經濟體成長預測、調降新興經濟體的預估，反映已開發國家逐步重啟經濟，新興市場卻仍為新冠肺炎疫情 所苦，反映復甦差距拉大。

美國經濟研究聯合會（Conference Board）27日表示，美國7月消費者信心指數 升至129.1，為連續第六個月走揚，也優於經濟學家預期的下滑。

根據報告，消費者的現況信心指數生至160.3，預期信心指數則略降至108.4。

IＭF在27日公布世界經濟展望更新報告時，雖維持今年全球經濟成長率預測於6%不變，但各國的復甦差距拉大，顯示新冠疫苗的供應差距正成為全球經濟回升的斷層線，且一些國家的復甦態勢正因新冠疫情復熾，而無法站穩腳跟。

美國今年成長率預估獲上調0.5個百分點至7%，英國更被調高1.7個百分點至7%，歐元區則上修0.2個百分點至4.6%，日本反而遭調降0.5個百分點至2.8%。

在新興經濟體中，中國今年經濟成長率預測遭下調0.3個百分點到8.1%，印度被大幅下修3個百分點至9.5%，東南亞國協（ASEAN）五國也被調降0.6個百分點至4.3%。

在美國聯準會（Fed）即將召開決策會議之際，美國消費者的通膨預期也持續減緩，7月降至6.6%。通膨壓力可望減輕，也可能強化鴿派陣營的聲勢。

密西根大學7月消費者信心報告顯示，消費者對未來一年的通膨率預期衝到4.8%，但主要是受到目前消費者物價年升5.4%的影響。一項更可靠的數據，則是消費者對未來五到十年的預期年通膨率為2.9%，已比5月時的3.0%回降。

其次，美國公債「均衡通膨率」也顯示，投資人似乎也不認為通膨會居高不下，從5月中以來，未來五年均衡通膨率已下降0.19個百分點。亞特蘭大聯準銀行的每月調查也顯示，企業界的通膨預期從5月開始下降。

長期觀察貨幣政策的經濟學者杜伊表示，通膨預期出現下降信號，對聯準會（Fed）是好消息，有助於使Fed維持2%的通膨目標。

不過，一些經學者擔心政府大舉擴張公共支出，而且家庭儲蓄充裕，可能使通膨預期持續上升；而且新冠疫情攪亂供應鏈，可能使企業的訂價能力增強，帶動通膨升高。