IMF示警：通膨可能不是暫時性 各國央行要未雨綢繆

國際貨幣基金27日警告說，通膨風險將證明不會只是暫時的。圖為紐約證券交易所一名操盤手。(美聯社)

國際貨幣 基金（IMF）27日警告說，通膨風險將證明不會只是暫時的， 呼籲各國央行 要未雨綢繆、採取預防行動。

投資界對這項問題的看法相當分歧，不斷在思考最近的消費者物價飆升是否會持續下去。在美國 ，6 月消費者物價攀升5.4%，為近13 年來的最快增速。在英國，6 月通膨率達到2.5%，為 2018 年8月以來的最高，也高於英格蘭銀行（央行） 2% 的目標。

IMF在最新的世界經濟展望報告中認為，物價上漲的壓力是暫時的，「預計大多數國家的通膨將在 2022年回到新冠肺炎疫情前的水準。但這家總部位於華盛頓的國際機構警告說，「不確定性仍很高」，「然而，暫時性的壓力仍有可能變得更持久，各國央行可能需採取先發制人的行動」。

物價上漲升高了央行開始抑制其超寬鬆貨幣政策的機率，例如逐漸減少資產購買等對市場友善的刺激措施。

IMF本月稍早指出，如果美國祭出更多財政支持，可能會加重通膨壓力，並迫使央行比預期更早升息。IMF首席經濟學家高萍娜（Gita Gopinath）27日在部落格說，「供應中斷的時間拉長以及急遽上漲的房價，可能是導致通膨居高不下的因素」。

她還警告說：「一些新興市場和開發中經濟體的通膨將維持高檔，並且持續至2022 年，原因之一是食品價格持續走高的壓力和貨幣貶值。」