施打疫苗、經濟解封 IMF大幅調高美國今年成長預測至7%

隨著大規模施打疫苗與經濟解封，國際貨幣基金（IMF）在最新世界經濟展望報告中，大幅調高今年美國等先進國家的經濟成長預測。路透

在全球疫苗 分配不均的情況下，國際貨幣基金（IMF）大幅調高美國等富有國家的經濟成長前景，但下修新興市場與開發中國 家的成長預測。

IMF 27日發布最新的世界經濟展望報告，預測今年全球經濟將成長6%，與4月的預測相同，將是1980年以來成長最快的一年，2020年則因疫情衝擊而萎縮3.2%。明年的全球經濟成長率估計為4.9%，較4月的預測值上調了0.5個百分點。

但在這個亮麗的全球成長數字之下，有無施打疫苗國家之間的差距正在擴大。在消費者和企業迅速復甦的帶動下，IMF預估先進經濟體今年將成長5.6%，高於其4月預測的5.1%；但新興市場和開發中國家的成長預測，由4月預估的6.7%下調至6.3%。

IMF預期，美國今年的成長率可達7%，高於4月預測的6.4%；明年成長率也上調1.4個百分點至4.9%；歐元區今、明兩年的經濟成長率預估可達4.6%和4.3%，較4月微幅上升0.2個和0.5個百分點。日本因上半年確診數攀升加強防疫限制措施，今年經濟成長率預測值從4月的3.3%下調至2.8%；但隨著疫苗接種的普及，明年成長率可望達到3%。

受到縮減公共投資與財政支持規模影響，中國大陸今年經濟成長率預估為8.1%，較4月預估值下調0.3個百分點，明年將放緩至5.7%，較4月預測微升0.1個百分點。印度今年預估成長9.5%，較4月預測值陡降3個百分點，明年則從原估的6.9%上修至8.5%。

這份報告僅調整全球與主要經濟體的經濟成長率預測值，台灣 並未包含其中。但根據IMF的4月春季報告，台灣今年經濟成長預估可達4.7%，2022年為3.0%。