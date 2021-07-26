上半年9000億熱錢湧美國 超過全球總和

投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

全球投資 人看好美國 在新冠肺炎疫情後的濟復甦勢頭強勁，促使投資人大舉湧入美國市場；「華爾街日報」報導，今年上半年就有超過9000億元熱錢湧入購買共同基金與指數 股票型基金(ETF)，是1992年以來最高紀錄，甚至比全球流向其他地區的淨值加總還要多。

這樣的背景下，美國股市漲勢持續刷新紀錄，稱冠全球主要交易所；今年以來，史坦普500指數(S&P 500)上漲逾17%，德國DAX指數漲14%，中國上證指數漲2.2%，日本日經225指數則漲勢微弱。

投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。圖為紐約證券交易所外。(Getty Images)

這種趨勢表明，投資人相信美國經濟復甦的表現將優於絕大部分國家，美國依然是投資股票、債券及其他資產的首選地。

不過從上半年尾聲，資金有從美國撤出的跡象，6月湧入美國基金的金額為510億元，與5月的1680億元相比大幅降低，而且還是自1月以來，首次低於1000億元；而湧入全球其他地方基金的金額，則從5月的840億元上升至930億元。

美國的經濟復甦不太可能一帆風順，新冠變種病毒，通貨膨脹，聯準會政策等，都可能會影響美國的復甦勢頭，儘管美國的經濟復甦不太可能因此脫軌，苦於變種病毒的也非只有美國，許多國家還有疫苗數量吃緊的問題。

根據財政部近期資料，5月海外持有的美國債券，為去年2月以來的新高。高盛(Goldman Sachs)也預估，今年下半年海外投資人預計再投入2000億元至美國市場。

法盛(Natixis)投資管理投資組合經理雅納西維奇(Jack Janasiewicz)表示：「疫情後的美國經濟非常強勢，從我們的角度來看，前景是非常樂觀的。」

華爾街日報對經濟學者進行調查，預測美國2021年經濟成長達6.9%，優於國際貨幣基金(IMF)對全球成熟與新興市場的預測。美國的經濟復甦緩步但穩定，成長優於其他國家，因此債券也更受投資人親睞。

目前相較便宜的美元，也使投資人免受匯差影響，根據新興市場投資組合基金研究機構(EPFR)，截至6月30日，外國債券基金增加美國持股至25%，優於過去兩年。

不過Telemus資本投資長德米特里申(Matt Dmytryszyn)表示，雖然從美股市場獲利，但他有意增加歐洲市場持股。他說：「在美國的獲利回到疫情之前，我們也開始看到也許海外有更多機會。」