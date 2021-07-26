科技財報在即 史指持續登頂

史坦普500指數再創歷史新高。(美聯社)

史坦普500指數 再創歷史新高，本周科技巨頭將陸續發布業績報告。

史指上漲10.51點或0.24%至4422.3點，創下歷史新高。道瓊工業平均指數上漲82.76點或0.24%至3萬5144.31點。以科技股為主的那斯達克綜合指數盤中觸及新高，收升3.72點或0.03%至1萬4840.71點。

本周進入最繁忙的財報季，特斯拉在收盤後發布。CEO馬斯克上周表示，特斯拉可能會再次開始接受比特幣購車。這家電動車製造商股價上漲2.21%。

大型科技巨頭蘋果、Alphabet和微軟都將在27日發布財報，谷歌、臉書和亞馬遜也將在本周稍後發布財報。

第2季財報季表現強於預期，為股市回升至紀錄高位提供支撐。FactSet的數據顯示，到目前為止，88%的史指個股財報都有正面的每股獲利。如果88%是最後的數據，這將是FactSet自2008年開始追踪該指標以來的最高百分比。

Piper Sandler首席市場技術分析師強生(Craig Johnson)表示，「在邁向新高指數的道路上，股市仍然極具韌性。」「財報季令人印象深刻的開局讓投資 人持續逢低買入，並抵銷了對成長達高峰和新冠病毒病例增加的擔憂。」

高盛美國股票 策略主管柯斯汀(David Kostin)在報告中表示，「投資人擔心Delta變種病毒對經濟成長造成影響，但這股新壓力不致構成重大市場風險。」「疫苗接種、家庭和企業對股票的需求以及具吸引力的相對估值，將繼續支持股票買進和價格。」

比特幣自6月中旬以來首次飆升至4萬元以上，因為在最近拋售將加密貨幣推低至3萬元以下後，市場情緒轉為看多。

與此同時，商務部表示，美國6月新單屋住宅銷量意外下降，經季節性調整後年率下降6.6%至67.6萬套。接受《道瓊》調查的經濟學者之前預計6月新屋銷售量將增至79.5萬套。

香港股市在亞洲交易時段遭受重創，隨著政府對科技的打擊力度加大，恆生指數暴跌4%。

投資人將密切關注27日開始為期兩天的聯準會(Fed)政策會議。預計聯邦公開市場委員會(FOMC)和理事會將於28日就貨幣政策立場發表聲明。商務部29日將公布第2季GDP數據。