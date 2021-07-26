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亞馬遜傳年底開放比特幣支付 現正研發自家虛擬幣

編譯洪啟原／綜合報導
倫敦商業報City A.M.報導，亞馬遜將在今年底開放比特幣支付。（路透）
倫敦商業報City A.M.報導，亞馬遜將在今年底開放比特幣支付。（路透）

倫敦商業報City A.M.引述知情人士報導，電商巨擘亞馬遜（Amazon）即將在「今年底」開放比特幣支付，且現正研究自家虛擬幣，準備2022年推出。

消息人士說，亞馬遜上周末推文招募加密幣和區塊鏈負責人，這個消息引發熱議。亞馬遜張貼這個職缺，招募「能施展區塊鏈、分類帳、央行數位貨幣及加密貨幣專業領域者」，顯然正為加密貨幣交易奠基。

貼文也說，希望「推動可以開發的能力、帶動整體願景和產品策略，並爭取領導層支持和新能力的投資」。明眼人即可看出亞馬遜正招募這類人才，但消息人士說，這項計畫遠比單單應徵專業人士來探索可能性還要更深入。

知悉亞馬遜內部情況的人士說：「採取這些行動，不只在未來某個時點提出加密幣支付解決方案，這更是亞馬遜在未來運作的機制中，在各方面都經過充分討論的一環。首先將從比特幣開始，這是整個加密幣計畫關鍵的第一階段，這個指令來自最高層，也就是貝佐斯本人。」

消息人士也說，亞馬遜一旦建立兼具快速和安全的比特幣支付方式，亞馬遜董事就會迫不及待轉向其他大型加密幣。「乙太幣、Cardano及比特幣現金將成為下一個目標，且他們之後會進一步開放八種加密貨幣進行線上交易。」

消息人士說：「由計畫已經到位，所以不必花很久時間，他們早在2019年便開始規畫。整個計畫其實已備妥上路。」

亞馬遜 貨幣 比特幣

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