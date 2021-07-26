台積電董事改選 麻省理工學院校長新當選獨董

麻省理工學院校長拉斐爾‧萊夫當選台積電獨立董事。（取材自維基百科）

晶圓代工廠台積電 今天完成董事全面改選，宏碁創辦人施振榮並未連任，其餘9名董事及獨立董事皆順利連任，麻省理工學院校長拉斐爾‧萊夫新當選獨立董事。

台積電今天召開股東常會，因股東提問踴躍，董事長劉德音也詳細回答，股東會 歷時近3個小時才結束。

台積電股東會順利完成董事全面改選，董事會提名的候選人全數當選。劉德音、總裁魏哲家、創意董事長曾繁城及行政院國家發展基金管理會代表人龔明鑫當選董事。

彼得‧邦菲（Sir Peter Leahy Bonfield）、陳國慈、麥克‧史賓林特（Michael R. Splinter）、摩西‧蓋弗瑞洛夫（Moshe N. Gavrielov）及台達電董事長海英俊5人連任獨立董事。拉斐爾‧萊夫（L. Rafael Reif）新當選台積電獨立董事。

為吸引及留任公司高階主管，並將其獎酬連結股東利益與環境、社會及公司治理成果，台積電股東會決議發行不超過260萬股的限制員工權利新股。

台積電股東會中還承認去年度財報，去年總營收 1.339兆元台幣（約472.5億美元），每股純益19.97元台幣，並承認去年度盈餘分派，全年每股配發10元台幣現金股息，員工酬勞及業績獎金總額695.06億元台幣，董事酬勞5.09億元台幣。