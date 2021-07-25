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聯準會將開決策會議 料維持寬鬆貨幣政策

中央社華盛頓24日綜合外電報導
美國聯準會主席鮑爾。美聯社
美國聯準會主席鮑爾。美聯社

隨著物價上漲、新型COVID-19（2019冠狀病毒疾病）變種擴散，美國經濟風險更增，聯邦準備理事會（Federal Reserve）預料會維持寬鬆貨幣政策，協助企業與勞工熬過疫情。

制定決策的聯邦公開市場委員會（FOMC）準備在27 日召開2天會議，市場與交易商將密切關注能否從中找到蛛絲馬跡，得知聯準會將在何時開始縮減每月大型購債計畫。

購債計畫目的在放寬危機時的借貸條件，但近來因企業解封及消費者大肆揮霍封城數月期間存下的款項，通膨來到空前新高，購債計畫備受各界審視。

在經濟達到最大就業前，聯準會是否會重新考慮維持基準利率在零的承諾，也將是各界關注焦點。聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）重申通膨上升只是經濟回歸正常的短暫影響，如果通膨持續太久，聯準會也有工具做出回應。

但紐約CFRA Research首席投資策略師史托瓦爾（Sam Stovall）表示，物價飆漲的速度可能讓聯準會跌破眼鏡，「他們嘴裡還是說這是短暫現象，但其實他們坐立難安，覺得有點緊張，因為數字有點高過預期」。

然而聯準會本週或今年任何時候預料都不會改變他們的振興政策，鮑爾先前已經承諾，若政策有變都會提前講清楚。分析師也認為，鮑爾或許會等到預定8月舉行的全球央行年會時，才會改弦易轍。

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