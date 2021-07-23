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車用晶片短缺稍緩 專家：未來將影響智慧型手機

中央社班加羅爾23日綜合外電報導

專家預告，全球半導體短缺狀況很可能持續至2022年，繼車用晶片後，下一個受衝擊的將是智慧型手機。此外在疫情與停電影響下，台灣半導體企業已將部分產能移往中國。

荷蘭國際集團（ING）大中華區首席經濟學家彭藹嬈（Iris Pang）本週告訴路透社全球市場論壇，今年汽車產業蒙受最多損失，但針對該產業的供應可能較快恢復，中國也吃下部分台灣無法滿足的生產需求。

彭藹嬈表示，由於停電問題和長期的COVID-19防疫措施擾亂台灣的工廠生產和港口營運，台灣半導體公司已提高它們在中國的產量。.

彭藹嬈指出，「中國國內生產毛額（GDP）因晶片短缺而增長5%」，她也預測，下一個面臨供應中斷的將是智慧型手機製造商。

彭藹嬈說，「台灣半導體公司正為汽車量身定製晶片，因此汽車晶片的短缺問題應可在數週內解決，但其他電子產品的晶片短缺仍然存在…這可能拖慢部分新款手機的出貨。」

美國阿汗半導體公司（Akhan Semiconductor Inc. ）創辦人表示，更廣泛的供應緊縮可能持續至2022年第2季，而且這還算是「理想狀態」。人工智慧新創公司Cerebras Systems執行長費德曼（Andrew Feldman）也同意上述觀點，並稱新晶片和零組件的交貨時間長達32 週。

彭藹嬈指出，就連加密貨幣挖礦商都在尋找回收「二手晶片」的方式，意味半導體短缺問題並未消失。

消費者為滿足在家工作的需求而購買商品，以及對智慧型手機和其他電子產品的持續需求，導致晶片需求增加，預計也將刺激相關行業的投資與成長。

半導體產業研究機構VLSI Research執行長赫奇森（Dan Hutcheson）預估，「晶片產業今年可能增長21% 至25%，電子產業也將呈現2010年以來的最佳表現」。

今年到目前為止，費城半導體指數的漲幅高於以科技股為主的那斯達克指數，兩者的漲幅分別為超過16%和13%。

晶片 智慧型手機 台灣

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