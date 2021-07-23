克服經濟擔憂 股指全創新高

美股上漲，史坦普500指數創下新高，所有股指都克服了本周初對經濟成長的擔憂。美聯社

美股上漲，史坦普500指數 創下新高，所有股指都克服了本周初對經濟成長的擔憂。

道瓊工業平均指數上漲238.4點或0.68%至3萬5061.55，連續第4個交易日上漲。史指上漲44.31點或1.01%至4411.79點。那斯達克綜合指數上漲152.39點或1.04%至1萬4836.99點。

10年期美國國債殖利率 上漲至1.285%，緩解本周初對經濟的擔憂，19日當天10年期國債殖利率跌至1.13%的5個月低點。

Chilton Trust投資 組合經理人弗瑞林古森(Nick Frelinghuysen)表示：「債市讓所有人感到意外。」「它反彈的力量告訴股市，通膨可能是過慮了，很多相關問題都不具擴散性，不會像70年代或80年代那樣成為我們必須面對的事情。」

科技股的強勁走勢讓投資人對下周重量級科技股發表財報感到樂觀。在第2季財報優於預期後，推特和Snap在23日上漲後，推特再漲3.18%，而Snap上漲23.82%。

弗瑞林古森說：「Snap和推特的財報反映出數位廣告支出正在捲土重來。」「這股趨勢會波及谷歌和臉書。」

臉書也因其社交媒體對手的表現而上揚5.3%，Alphabet上漲3.58%。兩者都將在下周與蘋果、微軟和亞馬遜一起發布財報。

本周三大股指均收漲，從上周和19日的大跌中反彈。史指本周上漲1.95%，那指上漲2.8%。兩者距盤中新高記錄也不到1%。道指本周上漲 1%。

在科技股走強之際，具高度傳染性的delta變種病毒也持續傳播。

BMO Wealth Management首席投資策略師馬容宇(Yung-Yu Ma，音譯)表示：「在疫情最嚴重時期科技股及其股價表現最好，因此我認為，鑑於新冠疫情捲土重來，許多投資人正在重返科技股。」「長期利率持續下降也讓這些股票更具吸引力。」

強勁的財報季提振了整體股市，史指近四分之一成分股已經公布財報。FactSet統計顯示，在這些公司中有88%公布正面結果。如果該數字在整個財報季保持不變，這將是史指自2008年以來最佳表現。

根據Refinitiv估計，第2季獲利成長將達到76%，這將是2009年以來最佳表現。而根據S&P Global，面對通膨上升，獲利率也保持不變，第2季財報至今平均獲利率為12.8%，高於歷史均值。

美國運通上季業績優於預期，股價上漲1.36%。Honeywell財報雖佳，但其股價下跌1.47%。

在公布符合華爾街預期的財報後，金佰利(Kimberly-Clark)小漲0.53%。它還調降今年財測，理由是成本上升和銷量下降。