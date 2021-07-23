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印度最大外送業者Zomato上市 首日股價飆逾8成

中央社孟買23日綜合外電報導

印度食品外送服務龍頭Zomato完成印度今年最大、規模937億5000萬盧比（約13億美元）的首次公開募股（IPO）後，今天首日公開上市，股價飆漲逾80%。

今年印度約有30家公司宣布上市計畫，儘管許多新創公司尚未開始獲利，已吸引多達數十億美元的投資

Zomato的股東包括中國大亨馬雲的螞蟻集團與優步（Uber）子公司。該平台與主要競爭對手Swiggy，主導了印度蓬勃發展的外送應用程式（App）平台。

Zomato股票的IPO價格為每股76盧比（約1.02美元），並於上週末獲得40.38次認購。孟買證券交易所敏感指數（Sensex index）開盤後，Zomato隨即飆漲82.8%至每股116盧比（約1.55美元），與IPO發行價相比溢價52.6%。開盤短短10分鐘內，該股就飆升80%，Zomato的市值也突破1兆盧比（約134億美元）。

在印度525個城市營運的Zomato尚未開始獲利，根據公司財報，截至今年3月的會計年度中，共虧損81億6000萬盧比。

Zomato執行長戈亞（Deepinder Goyal）23日表示：「我們將專注不懈地投入未來10年及更久之後的發展，不會為了追求短期獲利而改變方向，以致犧牲公司的長期成功」。

疫情使印度經濟遭受重創，引發1947年獨立以來最嚴重的衰退。但該國的新創部門一直是其經濟上的一大罕見亮點。

單是在今年，印度就出現約20家市值超過10億美元的「獨角獸」企業。在四月，更是短短4天內就出現6家。

印度 疫情 投資

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