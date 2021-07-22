科技接棒領漲 股指連升三日

企業獲利是下周股市重點。（路透）

雖然首度申領失業金人數意外增加，對經濟的擔憂重新浮現，並導致債券殖利率 走低，但科技股領頭，推動美股連續第3個交易日上揚。

道瓊工業平均指數上漲25.35點或0.07%至3萬4823.35點。史坦普500指數上漲8.79點或0.2%至436748點。以科技股為主的那斯達克綜合指數上揚52.64點或0.36%收1萬4684.6點。

投資人重新買入最愛的科技股，因為其中一些大型股將在下周發布重大財報，在此之前看好該產業。Salesforce上揚2.57%，而亞馬遜和臉書都上揚1.4%。

在花旗調升目標價，並指這家科技巨頭在下周公布的財報可能超出華爾街預期後，微軟上漲1.68%。花旗預測該股明年將上漲超過30%。而在蘋果下周公布財報前，Cannacord Genuity表示市場對蘋果產品有「強勁需求」後，蘋果股價 也上漲0.96%。

大盤持續在高檔盤旋，有時因經濟樂觀情緒高漲而由價值股領漲，而像是22日這種情形則是由科技股領漲。

道指本周上漲0.3%，距歷史高點不到1%。

有些投資人認為，重新開放概念股將再次受到青睞，科技股將回落。

Lazard Asset Management美國 股票主管兼多元資產投資聯席主管坦普(Ron Temple)表示：「經濟仍處於令人難以置信的強勁反彈中，企業營收和獲利大幅成長，這是一個非常正面的背景。」「這也意味債市利率太低，如果殖利率曲線真的開始變陡，這對那些受成長驅動的公司來說是一個挑戰，它們總是希望能在5到10年內獲利，」比如說科技股。

他說，「對這些個股來說這是個負面的利空，但對傳統被視為價值導向型的股票來說，這可能是個正面的利多。」

當周初請失業金人數意外上升至41.9萬人，高於《道瓊》調查估計的35萬人，也高於前周上修後的36.8萬人，股指早盤承壓。

由於就業數據不佳，10年期美國國債殖利率小跌至1.265%。本周稍早，該利率跌至1.17%的5個月低點，令股市感到震驚。

銀行股通常被視為表現與經濟走勢連動的周期性股票，摩根大通、美國商銀和富國銀行都下跌超過1%。

即使如此，強勁的第2季財報季仍在繼續，由於旅遊需求的復甦和政府援助，在連虧5季後，美國航空第2季實現獲利。該股本周上漲8%，22日下跌1.12%。同樣公布財報的西南航空股價也下跌3.48%。

Union Pacific第2季淨利18億元，每股攤薄獲利2.72元，高於去年同期的11億元和每股攤薄獲利1.67元，股價上漲1.08%。

在第2季獲潤倍增後，CSX股價上漲3.48%。而營收和獲利都超過分析師預期的AT&T股價小升0.5%。

德州儀器(TI)第2季財報超出預期，但警告第3季業績可能低於分析師預期，股價下跌5.32%。

英特爾、推特、Snap和Capital One在收盤後發布財報。

Refinitiv統計顯示，截至目前為止，史指已有15%成分股公布財報，其中88%獲利超出預期，84%營收超過預期。

LPL Financial首席市場策略師德垂克(Ryan Detrick)指出：「事實上，投資人已被近期股市表現寵壞。」「更令人難以置信的是，自10月以來還沒有出現到過5%的回調。即使我們堅信牛市仍在持續，但不可自欺欺人地認為這種情況會永遠下去。隨著進入麻煩的8月和9月，風險無疑一定會增加。」