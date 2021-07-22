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銀行凍結資產有轉機 恆大股價大漲9%

記者蔡敏姿／即時報導
中國恒大集團的債務危機再引起關注。(路透)
中國恒大集團的債務危機再引起關注。(路透)

中國地產龍頭恒大集團分公司資產之前被廣發銀行申請凍結，陷入資金危機。恒大集團22日發表聲明稱，廣發銀行與恆大集團一直保持良好的業務合作關係，針對近期訴前財產保全民事裁定事宜，雙方經過充分溝通已經妥善解決。22日早盤，中國恒大一路上揚，目前上漲逾9%。

恒大集團相關概念股今日齊漲，恒大物業盤中升4%、恒大汽車反彈13.3%、恒騰現升5.3%。

澎湃新聞報導，恆大集團稱，雙方今後將不斷鞏固和深化業務合作關係，繼續加強合作，實現互利共贏、共同發展。

但其實雙方之前因資金問題告上法院。7月19日，廣發銀行宜興支行向無錫市中級人民法院申請訴前財產保全，請求凍結宜興市恆譽置業、恆大地產集團銀行存款人民幣1.32億元，或查封、扣押其他等值財產。

無錫市中級人民法院認為，申請人廣發銀行宜興支行以情況緊急，不立即申請保全將會使其合法權益受到難以彌補的損害為由，向該院申請訴前財產保全符合法律規定。

但恆大集團表示，項目貸款尚未到期，對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為將依法提告。

恆大集團在7月19日發表的聲明中稱，江蘇省公司旗下項目公司宜興市恆譽置業有限公司與廣發銀行宜興支行項目貸款人民幣1.32億元到期日為2022年3月27日。對於宜興支行濫用訴訟前保全的行為，將依法提告。

知情人士表示，宜興市恆譽置業在廣發銀行無錫分行審批人民幣3.7億元，放款3.7億元，截至7月19日還剩餘人民幣1.32億元，合約到期日為2022年3月27日。

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