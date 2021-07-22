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美股早盤多空拉鋸 上周初領失業救濟金人數意外增加

編譯湯淑君／綜合外電
美股三大指數22日盤初小漲小跌。(路透)
美股三大指數22日盤初小漲小跌。(路透)

美國股市22日早盤漲跌互見，顯示多空拉鋸，陶氏化學（Dow）等企業財報亮麗，但美國上周初領失業救濟金人數意外增加，則沖淡樂觀氣氛。

紐約股市22日早盤，道瓊工業指數小跌36點，或0.1%。同時標普500指數小漲0.1%，那斯達克綜合指數漲0.2%。台積電ADR跌0.48%至117.31美元。

勞工部公布，在止於17日的那周，美國初領失業救濟金人數意外增加5.1萬人，達到41.9萬人。路透訪調經濟學家原先預估會降到35萬人。

請領失業救濟金人數不減反增，可能反映季節調整因素，但新冠肺炎疫情已造成季節性變化偏離往年的型態。往年每逢7月下半月，美國裁員人數通常可望下滑。疫情來襲前，7月初工廠關閉進行夏季檢修是常態，尤其是汽車業。

請領失業救濟金人數已從去年4月初創下的614.9萬人歷史紀錄降下來，但但仍高於20萬至25萬人的區間，即經濟學家認為顯示勞動市場情況穩健的水準。

道瓊工業指數成分股陶氏化學公布成立120多年來表現最佳的財務季報，第2季獲利逾20億美元，或每股2.72美元，優於預期。由於化學原料是製造各式各樣產品所需，這反映美國整體經濟情況健康，即使在新冠變種病毒Delta再度點燃疫情疑慮之際亦然。

美國 指數 疫情

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