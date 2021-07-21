莫德納加入史坦普500首日收盤創新高 今年來大漲逾200%

莫德納在美股21日正式納入史坦普500指數。（路透）

疫苗供應商莫德納 （Moderna）在21日正式納入美股史坦普500指數成分股，這家公司今年來股價 大漲207%，成為該指數中表現最亮眼的個股。「入標」首日大漲，收盤價超過320美元，再創歷史新高。

莫德納股價21日收盤大漲4.5%，至每股321.11美元締造新猷，公司市值達1290億美元，今年來漲幅甚至超越史坦普500指數中表現最佳的時裝品牌L Brands，後者漲幅為104%。莫德納20日收跌2%，先前連續四個交易日累計漲逾30%，締造歷史紀錄。

莫德納股價大漲，主要因研發mRNA疫苗時採取創新做法，就是把人體細胞當作微型疫苗工廠。部分華爾街分析師稱莫德納為「生技業的特斯拉」，因莫德納正另闢蹊徑，可能提供另一種疾病治療方式。

但把莫德納比喻為生技業的特斯拉，對股價可能不是好兆頭，因為特斯拉自去年12月納入史坦普500指數後，股價已下挫6%，落後史坦普的近18%漲幅。近來才「入標」的個股，表現也都落後大盤。

高盛集團分析師預估，莫德納可能在2023年推出一款新的流感疫苗 ，和最快2024年推出流感疫苗與新冠疫苗的組合。

根據傑富瑞金融集團訪調191家避險基金與機構投資者的結果，約有73%受訪者預估，莫德納股價到年底前可能變動不大、下跌20%或者跌更深，只有13%受訪者看多莫德納。